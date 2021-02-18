Torcedor do Inter, pai de Rogério Ceni revela e explica a sua torcida para a 'final' de domingo

Crédito: Arquivo Pessoal/Reprodução

Domingo será um dia em que o coração de Eurydes Ceni estará dividido, mas não hesitante quanto à torcida na "final" entre Flamengo e Internacional, a ser disputada no Maracanã, no duelo entre o vice-líder e o líder do Campeonato Brasileiro, respectivamente. Colorado, o pai de Rogério Ceni afirmou que abrirá mão do fanatismo pelo clube do coração para torcer pelo filho, técnico do Fla.– Eu sinto muito pelos colorados, que me perdoem, mas como pai do Rogério vou torcer para que ele conquiste esse título. Está em jogo a carreira dele como treinador. Ele precisa das vitórias para ter sucesso nesta profissão. Sinto muito pelo Inter, que não ganha o Brasileirão há muito tempo, mas é o meu filho. Por isso, vou torcer pelo Flamengo - disse o pai de Rogério, em entrevista ao jornal gaúcho "Zero Hora".

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Eurydes Ceni, de 82 anos, é natural de Erechim, no Rio Grande do Sul. Torcedor do Inter, ele não escondeu o sonho de ver Rogério treinar o clube colorado no futuro.

- Espero que ele tenha a oportunidade de treinar o Inter. Vai juntar a fome com a vontade de comer. Vai ser uma felicidade indescritível

'FINAL' À VISTA PARA CENI

Na busca pelo Octa, o Flamengo de Rogério Ceni terá a decisão contra o Inter pela frente e em seus domínios. Neste domingo, às 16h, receberá o Internacional, no Maracanã e em duelo válido pela 37ª rodada do Brasileirão.

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