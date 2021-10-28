Torcedor do Flamengo tenta atirar cerveja em Gabigol, mas acerta Tenente-coronel do BEPE

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Após a eliminação do Flamengo na Copa do Brasil, um torcedor que estava localizado no setor Maracanã Mais, tentou acertar uma cerveja em Gabigol. No entanto, o mesmo errou, e a bebida caiu no tenente-coronel do Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios (BEPE), Hilmar Faulhaber.> ATUAÇÕES: Michael se salva na eliminação do Flamengo da Copa do BrasilDessa forma, o torcedor em questão foi conduzido para o juizado especial criminal para ser enquadrado no estatuto do torcedor "em função de comportamento inapropriado".

Entretanto, vale ressaltar que o crime não é passível de cadeia. Para casos como este, a punição recebida é de não assistir jogos, pagamento de cesta básica, a realização de serviço comunitário etc.

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