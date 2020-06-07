Torcedor do Coritiba paga mensalidades adiantadas de sócio até o fim de 2022

Uma das receitas que ganharam patamar de importância ainda maior mediante a ausência de partidas é aquela proveniente dos programas de sócio-torcedor. Pensando nisso, o sócio-torcedor do Coritiba Tiago Fernandes Silva deu sua contribuição de maneira bastante considerável.
Isso porque, como informou o site oficial do Verdão, ele pagou em antecipado as mensalidades referentes ao seu programa de sócio até o fim de 2022, garantindo receita antecipada.
Em palavras captadas pelo site do Coritiba, Tiago assegura que a sua ideia foi justamente de contribuir com a equipe do seu coração justamente pelo momento de exceção no aspecto econômico onde a expectativa é de perdas consideráveis:
- Eu pensei que, neste momento em que o país está passando, devido à pandemia do COVID-19, eu poderia tentar contribuir com o clube de alguma forma. Por menor que seja, toda a ajuda é bem-vinda para o clube.E MAIS:Eduardo Barroca analisa a condição física do elenco do CoritibaAdimplência a programa de sócios será recompensada pelo CoxaReexibição da final de 85 foi celebrada de maneira especial por AlexAo relembrarem Brasileirão de 1985, ex-jogadores exaltam conquista E MAIS: