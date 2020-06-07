Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Torcedor do Coritiba paga mensalidades adiantadas de sócio até o fim de 2022

Intenção de Tiago Fernandes Silva foi de prover renda para ajudar o Coxa em período de receitas reduzidas pela pandemia do novo coronavírus...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 jun 2020 às 19:28

Publicado em 07 de Junho de 2020 às 19:28

Crédito: Divulgação/Coritiba
Uma das receitas que ganharam patamar de importância ainda maior mediante a ausência de partidas é aquela proveniente dos programas de sócio-torcedor. Pensando nisso, o sócio-torcedor do Coritiba Tiago Fernandes Silva deu sua contribuição de maneira bastante considerável.
Isso porque, como informou o site oficial do Verdão, ele pagou em antecipado as mensalidades referentes ao seu programa de sócio até o fim de 2022, garantindo receita antecipada.
Em palavras captadas pelo site do Coritiba, Tiago assegura que a sua ideia foi justamente de contribuir com a equipe do seu coração justamente pelo momento de exceção no aspecto econômico onde a expectativa é de perdas consideráveis:
- Eu pensei que, neste momento em que o país está passando, devido à pandemia do COVID-19, eu poderia tentar contribuir com o clube de alguma forma. Por menor que seja, toda a ajuda é bem-vinda para o clube.E MAIS:Eduardo Barroca analisa a condição física do elenco do CoritibaAdimplência a programa de sócios será recompensada pelo CoxaReexibição da final de 85 foi celebrada de maneira especial por AlexAo relembrarem Brasileirão de 1985, ex-jogadores exaltam conquista E MAIS:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

coritiba
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Cais das Artes fecha sem aviso prévio para manutenção neste sábado (11)
Imagem de destaque
Quiche: 3 receitas práticas e deliciosas para o fim de semana
Imagem BBC Brasil
A missão da Artemis 2 em imagens, do lançamento à Lua ao retorno à Terra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados