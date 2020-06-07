Torcedor do Coritiba paga mensalidades adiantadas de sócio até o fim de 2022

Crédito: Divulgação/Coritiba

Uma das receitas que ganharam patamar de importância ainda maior mediante a ausência de partidas é aquela proveniente dos programas de sócio-torcedor. Pensando nisso, o sócio-torcedor do Coritiba Tiago Fernandes Silva deu sua contribuição de maneira bastante considerável.

Isso porque, como informou o site oficial do Verdão, ele pagou em antecipado as mensalidades referentes ao seu programa de sócio até o fim de 2022, garantindo receita antecipada.

Em palavras captadas pelo site do Coritiba, Tiago assegura que a sua ideia foi justamente de contribuir com a equipe do seu coração justamente pelo momento de exceção no aspecto econômico onde a expectativa é de perdas consideráveis: