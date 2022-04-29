Torcedor da Universidad Católica imita macaco em direção à torcida do Flamengo

Durante o jogo entre Universidad Católica e Flamengo, pela Libertadores, um torcedor do time chileno foi flagrado imitando macaco em direção à torcida rubro-negra, nesta quinta-feira, nas arquibancadas do Estádio San Carlos de Apoquindo, no Chile. A cena (veja abaixo) foi reportada pela transmissão da "ESPN", detentora dos direitos televisivos no Brasil, e registrada nas redes sociais pela jornalista Isabelle Costa. O Fla venceu o confronto por 3 a 2. O insulto racista ocorrido nesta noite foi o terceiro envolvendo um clube brasileiro na Libertadores somente esta semana. Na terça-feira, ao longo do jogo entre Corinthians e Boca Juniors, Leonardo Ponzo, torcedor do Boca detido por atos racistas em jogo contra o Corinthians, na Neo Química Arena. O LANCE! apurou que ele nem sequer foi encarcerado durante as horas em que esteve na sede do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope), em São Paulo. Ele foi solto após pagar fiança.