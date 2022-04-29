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futebol

Torcedor da Universidad Católica imita macaco em direção à torcida do Flamengo

Cena do insulto racial foi reportada e registrada durante o jogo no Estádio San Carlos de Apoquindo, no Chile, pela Libertadores...

Publicado em 28 de Abril de 2022 às 21:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 abr 2022 às 21:45
Durante o jogo entre Universidad Católica e Flamengo, pela Libertadores, um torcedor do time chileno foi flagrado imitando macaco em direção à torcida rubro-negra, nesta quinta-feira, nas arquibancadas do Estádio San Carlos de Apoquindo, no Chile. A cena (veja abaixo) foi reportada pela transmissão da "ESPN", detentora dos direitos televisivos no Brasil, e registrada nas redes sociais pela jornalista Isabelle Costa. O Fla venceu o confronto por 3 a 2. O insulto racista ocorrido nesta noite foi o terceiro envolvendo um clube brasileiro na Libertadores somente esta semana. Na terça-feira, ao longo do jogo entre Corinthians e Boca Juniors, Leonardo Ponzo, torcedor do Boca detido por atos racistas em jogo contra o Corinthians, na Neo Química Arena. O LANCE! apurou que ele nem sequer foi encarcerado durante as horas em que esteve na sede do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope), em São Paulo. Ele foi solto após pagar fiança.
Já no jogo entre Red Bull Bragantino e Estudiantes, no Estádio Jorge Luis Hirschi, fãs do Massa Bruta foram chamados de "macacos" por torcedores do Estudiantes, em jogo na Argentina. Incomodados com as ofensas, os brasileiros denunciaram os torcedores rivais, mas as acusações foram ignoradas, segundo relatos da torcida da equipe paulista.
> Veja a tabela da Libertadores
A Conmebol, por enquanto, não se pronunciou sobre os atos racistas.
Crédito: TorcidadoFlamengonoEstádioSanCarlosdeApoquindo(Foto:GilvanDeSouza/Flamengo

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