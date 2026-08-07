Morte, suspensão de aulas e casas afetadas: os impactos do ciclone-bomba no Sul e Sudeste do país

Ao longo do dia, a situação se agravou e a cidade avançou para o Estágio 3 de uma escala de cinco níveis, o que indica que já há ao menos uma ocorrência de impacto no município e risco de problemas de mobilidade para a população. A Defesa Civil chegou a disparar um alerta extremo pelos celulares dos moradores, recomendando a antecipação do retorno para casa.