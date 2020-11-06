futebol

TOP! Viña se isola como maior assistente do Palmeiras no ano

Lateral uruguaio mantém grande fase, se destaca para Abel Ferreira e encanta torcedor do Verdão...
LanceNet

05 nov 2020 às 21:19

Publicado em 05 de Novembro de 2020 às 21:19

Crédito: César Greco/Ag. Palmeiras
Se o lateral-esquerdo Matías Viña já tinha encantado o novo técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, antes mesmo do português assumir o comando técnico do clube, a atuação de hoje, diante do Red Bull Bragantino, foi para confirmar de vez que o treinador estava certo na sua análise.Com mais uma atuação intensa tanto no ataque, quanto na defesa, o camisa 17 serviu Gabriel Veron para balançar as redes do Red Bull Bragantino e garantir o Palmeiras nas quartas-de-final da Copa do Brasil.
​Com mais uma assistência, Matías Viña se isolou como o maior assistente do Verdão no ano, com sete passes para gol, seguido por Wesley e Gabriel Menino, com seis cada. ​Além de se mostrar um exímio cruzador, Viña também é o vice-líder em desarmes no ano, com 71 roubos de bola - atrás só de Marcos Rocha, com 75.
​O lindo toque que deixou Veron na cara do goleiro Cleiton fez o uruguaio cair ainda mais nas graças do torcedor alviverde, que elogiou demais a atuação do camisa 17 nas redes sociais.

