IA ficou mais acessível, mas empresas ainda precisam preparar pessoas para gerar resultados

A inteligência artificial (IA) já faz parte da rotina de muitas empresas brasileiras, mas o acesso às ferramentas não garante, sozinho, aumento de produtividade. Dados da pesquisa TIC Empresas, do Cetic.br, divulgada em 2026, mostram que a proporção de companhias que utilizam IA passou de 13% em 2024 para 17% em 2025. Entre grandes organizações, o índice chegou a 50%, indicando que a tecnologia deixou de ser uma aposta distante e passou a integrar decisões de negócio.