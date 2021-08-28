Tony Ramos interpreta palmeirense no filme ’45 do Segundo Tempo’

O Palmeiras completou 107 na última quinta-feira (26) e, para celebrar, a Paris Filmes divulgou uma foto de Tony Ramos no filme “45 do Segundo Tempo”. Na obra, o ator interpretará Pedro, um palmeirense fanático que tem no time a sua última esperança de viver.Passando por problemas financeiros, e com o seu restaurante interditado, a personagem não vê opção além de tirar a própria vida. No entanto, resolve esperar para poder acompanhar o Palmeiras na final de um campeonato, com esperança de ver o time ser campeão mais uma vez.Além disso, Pedro encontra dois amigos de infância – Ivan (Cássio Gabus Mendes), um empresário de sucesso com um casamento fracassado, e Mariano (Ary França), um padre – e inicia uma grande jornada de redescobrimento.