AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Tony Ramos interpreta palmeirense no filme ’45 do Segundo Tempo’

Filme nacional contará a história de Pedro, torcedor fanático do Palmeiras que sonha em ver seu time sendo campeão...

Publicado em 28 de Agosto de 2021 às 11:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 ago 2021 às 11:30
Crédito: Divulgação
O Palmeiras completou 107 na última quinta-feira (26) e, para celebrar, a Paris Filmes divulgou uma foto de Tony Ramos no filme “45 do Segundo Tempo”. Na obra, o ator interpretará Pedro, um palmeirense fanático que tem no time a sua última esperança de viver.Passando por problemas financeiros, e com o seu restaurante interditado, a personagem não vê opção além de tirar a própria vida. No entanto, resolve esperar para poder acompanhar o Palmeiras na final de um campeonato, com esperança de ver o time ser campeão mais uma vez.Além disso, Pedro encontra dois amigos de infância – Ivan (Cássio Gabus Mendes), um empresário de sucesso com um casamento fracassado, e Mariano (Ary França), um padre – e inicia uma grande jornada de redescobrimento.
A estreia de “45 do Segundo Tempo” nos cinemas está marcada para o dia 9 de setembro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Estação de monitoramento que irá funcionar no Ifes de Vila Velha, em Soteco
Qualidade de ar na Grande Vitória: vem aí um reforço na fiscalização
Imagem de destaque
Muito forte no ES, indústria de rochas vê concorrentes ficarem à frente após tarifaço
Academia Espírito-santense de Letras
Para que serve uma academia de letras?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados