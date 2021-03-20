Tomografia não apresenta alterações, e Hugo Moura segue em observação pelo DM do Flamengo

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

No dia seguinte ao susto, o volante Hugo Moura passou por uma tomografia neste sábado. De acordo com o Flamengo, o resultado não apresentou alterações, e o jogador segue sem queixas clínicas e em observação pelo departamento médico do clube.

+ ATUAÇÕES: Pedro e Rodrigo Muniz comandam ataque do Flamengo, e Bruno Viana vai bem na estreiaCom apenas 15 minutos da partida contra o Resende, nesta sexta-feira, no Maracanã, Hugo Moura sofreu um corte na cabeça e precisou deixar o gramado. Após dividir uma bola com Derli, o jogador do Flamengo foi ao chão e deixou o gramado de maca. Ele foi substituído pelo colombiano Richard Ríos.