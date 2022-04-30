Tombense x Vasco: prováveis times, desfalques e onde assistir ao jogo da Série B do Brasileirão

Tombense e Vasco se enfrentam, neste domingo, pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Cruz-Maltino venceu a primeira partida na competição, enquanto a equipe mineira ainda segue sem triunfar. Agora, após uma recepção calorosa da torcida vascaína, o Gigante jogará em Muriaé em busca de mais uma vitória para embalar na competição.A novidade fica por conta do Vasco. O goleiro Thiago Rodrigues viajou com a delegação e tem chances de começar como titular. Já Erick segue fora. O atacante, que estava entre os 11 iniciais na vitória contra a Ponte Preta, apresentou um edema na coxa direita e faz tratamento.