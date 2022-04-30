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Tombense x Vasco: prováveis times, desfalques e onde assistir ao jogo da Série B do Brasileirão

Cruz-Maltino venceu pela primeira vez na última rodada e quer outra vitória para embalar no campeonato; Equipe mineira ainda não venceu na competição...

Publicado em 30 de Abril de 2022 às 17:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 abr 2022 às 17:40
Tombense e Vasco se enfrentam, neste domingo, pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Cruz-Maltino venceu a primeira partida na competição, enquanto a equipe mineira ainda segue sem triunfar. Agora, após uma recepção calorosa da torcida vascaína, o Gigante jogará em Muriaé em busca de mais uma vitória para embalar na competição.A novidade fica por conta do Vasco. O goleiro Thiago Rodrigues viajou com a delegação e tem chances de começar como titular. Já Erick segue fora. O atacante, que estava entre os 11 iniciais na vitória contra a Ponte Preta, apresentou um edema na coxa direita e faz tratamento.
> Gabriel Pec pode completar 100 jogos com a camisa do Vasco no duelo com o Tombense: 'Sonho de criança'
FICHA TÉCNICATombense x Vasco
Data e horário: 01/5/2022, às 18hLocal: Soares Azevedo, em Muriaé (MG)Árbitro: Andre Luiz de Freitas Castro (GO)Assistentes: Márcia Bezerra Lopes Caetano (RO) e Hugo Savio Xavier Correa (GO)Árbitro de vídeo: Vinicius Furlan (SP)Onde assistir: Premiere e tempo real do LANCE!
> Confira a tabela da Série B
TOMBENSE (Técnico: Hemerson Maria)Felipe Garcia, David, Ednei, Roger Carvalho e Manoel; Joseph, Gustavo Cazonatti, Igor Henrique e Keké, Vinícius Mingotti e Gabriel Henrique.
Desfalques: Ciel (lesão na coxa direita).
VASCO (Técnico: Zé Ricardo)Thiago Rodrigues (Alexander), Gabriel Dias, Quintero, Anderson Conceição, Riquelme; Yuri, Andrey, Nenê, Gabriel Pec, Figueiredo e Raniel.
Desfalques: Erick (edema na coxa direita).
Crédito: VascotentaemplacarasegundavitóriaseguidanaSérieBcontraoTombense(Foto:Montagem:Lance!

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