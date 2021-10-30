Tombense supera o Manaus e vai jogar a Série B de 2022

A Tombense será mais um representante de Minas Gerais na Série B do Campeonato Brasileiro em 2022. O Gavião-Carcará, de Tombos, na Zona da Mata Mineira, venceu o Manaus por 2 a 1, neste sábado 30 de outubro, na Arena da Amazônia, pela segunda fase da Série C, e garantiu o acesso. A equipe é líder do grupo B e tentará garantir a vaga à final. O vice-campeão mineiro de 2020 se juntará ao Cruzeiro na disputa por uma vaga na elite nacional de 2023. De acordo com o regulamento da Série C, os dois clubes mais bem classificados nos Grupos A e B da segunda fase garantem vaga à segunda divisão nacional. Os campeões de cada grupo seguirão para a final da competição nacional, quando o título será disputado em jogos de ida e volta. A próxima partida da Tombense será contra o Ypiranga, no domingo, 7 de novembro. Se vencer, os mineiros estarão na final.