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futebol

Tombense supera o Manaus e vai jogar a Série B de 2022

O time mineiro agor tentará a vaga na grande final da competição nacional...

Publicado em 30 de Outubro de 2021 às 19:50

LanceNet

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Publicado em 

30 out 2021 às 19:50
Crédito: A equipe mineira se juntará ao Cruzeiro como representante do Estado na segunda divisão nacional-(Ismael Monteiro/Manaus FC
A Tombense será mais um representante de Minas Gerais na Série B do Campeonato Brasileiro em 2022. O Gavião-Carcará, de Tombos, na Zona da Mata Mineira, venceu o Manaus por 2 a 1, neste sábado 30 de outubro, na Arena da Amazônia, pela segunda fase da Série C, e garantiu o acesso. A equipe é líder do grupo B e tentará garantir a vaga à final. O vice-campeão mineiro de 2020 se juntará ao Cruzeiro na disputa por uma vaga na elite nacional de 2023. De acordo com o regulamento da Série C, os dois clubes mais bem classificados nos Grupos A e B da segunda fase garantem vaga à segunda divisão nacional. Os campeões de cada grupo seguirão para a final da competição nacional, quando o título será disputado em jogos de ida e volta. A próxima partida da Tombense será contra o Ypiranga, no domingo, 7 de novembro. Se vencer, os mineiros estarão na final.

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