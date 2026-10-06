Instituto Capixaba estreia com derrota na fase final da Superliga C de vôlei feminino

O Instituto Capixaba iniciou com derrota a fase final da Superliga C de vôlei feminino. Na noite desta terça-feira, na rodada de abertura da competição, que está sendo disputada em Fortaleza, o representante do Espírito Santo perdeu por 3 sets a 1 (25/18, 19/25, 14/25 e 19/25) para o Napoli, de Santa Catarina.





Como foi o jogo entre Instituto Capixaba x Napoli-SC?





Em um primeiro set equilibrado, o Instituto Capixaba foi mais assertivo na reta final e saiu vencedor por 25 a 18. O Napoli-SC melhorou a defesa no segundo set, levou a melhor, 25 a 19, e empatou o jogo.





O terceiro set começou em igualdade, mas logo o time do Espírito Santo sentiu o poder do bloqueio das catarinenses. Aproveitando uma sucessão de erros do Instituto, o Napoli abriu 11 pontos e fechou em 25 a 14.





No quarto e último set, a equipe capixaba se manteve na luta até o fim, mas as catarinenses foram mais eficientes no ataque e fecharam o jogo em 3 a 1, com a vitória por 25 a 19.





Classificação da fase final da Superliga C





Com o resultado de derrota na estreia, o Instituto Capixaba não pontua e vê Manaus City e Napoli-SC assumirem a liderança da fase final da Superliga C de vôlei. Ainda nesta terça-feira, BNB Rede Cuca e Londrina fazem o jogo de encerramento da primeira rodada.





De acordo com o regulamento, os times, que jogam entre si. Após sete rodadas, os quatro melhores classificados garantem o acesso para a Superliga B, em 2027.





Próximos jogos





A fase final da Superliga C Feminina prossegue nesta quarta-feira, com os jogos da segunda rodada. Às 16h (de Brasília), o Napoli-SC enfrenta o Londrina. Mais tarde, às 18h, o Instituto Capixaba pega o Recife. Todos os jogos acontecem em Fortaleza.