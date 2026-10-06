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Vôlei

Instituto Capixaba estreia com derrota na fase final da Superliga C de vôlei feminino

Time do Espírito Santo começa na frente, mas sofre virada para o Napoli, de Santa Catarina

Publicado em 06 de Outubro de 2026 às 20:29

Sidney Magno Novo

Sidney Magno Novo

Publicado em 

06 out 2026 às 20:29
Instituto Capixaba estreia com derrota na fase final da Superliga C de vôlei feminino
Instituto Capixaba estreia com derrota na fase final da Superliga C de vôlei feminino Reprodução/BNB Clube

O Instituto Capixaba iniciou com derrota a fase final da Superliga C de vôlei feminino. Na noite desta terça-feira, na rodada de abertura da competição, que está sendo disputada em Fortaleza, o representante do Espírito Santo perdeu por 3 sets a 1 (25/18, 19/25, 14/25 e 19/25) para o Napoli, de Santa Catarina.


Como foi o jogo entre Instituto Capixaba x Napoli-SC?


Em um primeiro set equilibrado, o Instituto Capixaba foi mais assertivo na reta final e saiu vencedor por 25 a 18. O Napoli-SC melhorou a defesa no segundo set, levou a melhor, 25 a 19, e empatou o jogo.


O terceiro set começou em igualdade, mas logo o time do Espírito Santo sentiu o poder do bloqueio das catarinenses. Aproveitando uma sucessão de erros do Instituto, o Napoli abriu 11 pontos e fechou em 25 a 14.


No quarto e último set, a equipe capixaba se manteve na luta até o fim, mas as catarinenses foram mais eficientes no ataque e fecharam o jogo em 3 a 1, com a vitória por 25 a 19.


Classificação da fase final da Superliga C


Com o resultado de derrota na estreia, o Instituto Capixaba não pontua e vê Manaus City e Napoli-SC assumirem a liderança da fase final da Superliga C de vôlei. Ainda nesta terça-feira, BNB Rede Cuca e Londrina fazem o jogo de encerramento da primeira rodada.


De acordo com o regulamento, os times, que jogam entre si. Após sete rodadas, os quatro melhores classificados garantem o acesso para a Superliga B, em 2027.


Próximos jogos


A fase final da Superliga C Feminina prossegue nesta quarta-feira, com os jogos da segunda rodada. Às 16h (de Brasília), o Napoli-SC enfrenta o Londrina. Mais tarde, às 18h, o Instituto Capixaba pega o Recife. Todos os jogos acontecem em Fortaleza. 

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