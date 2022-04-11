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Tomate assina com Botafogo e vai reforçar equipe B

Goleiro se destacou pela Copinha assina por empréstimo até o fim do ano; Glorioso ainda conta com opção de compra...
LanceNet

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Publicado em 

11 abr 2022 às 14:39

Publicado em 11 de Abril de 2022 às 14:39

Na tarde desta segunda-feira, o goleiro Tomate, destaque da Copinha, assinou com o Botafogo. O jovem jogador de 18 anos foi cedido por empréstimo com opção de compra junto ao Andirá-AC até o final do ano. A informação foi dada primeiramente pelo jornalista Matheus Mandy. O arqueiro reforçará imediatamente a equipe sub-20 alvinegra. Após, será promovido ao Botafogo B para a disputa do Campeonato Brasileiro de Aspirantes.
Tomate se destacou vestindo a camisa do Andirá na última Copa São Paulo de Futebol Júnior e se notabilizou ao chorar demais ao ser substituído na partida contra o Atlético-MG.
Crédito: GoleiroTomatevaireforçaroBotafogoB(Foto:Reprodução/SporTv

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