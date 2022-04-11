Tomate assina com Botafogo e vai reforçar equipe B

Na tarde desta segunda-feira, o goleiro Tomate, destaque da Copinha, assinou com o Botafogo. O jovem jogador de 18 anos foi cedido por empréstimo com opção de compra junto ao Andirá-AC até o final do ano. A informação foi dada primeiramente pelo jornalista Matheus Mandy. O arqueiro reforçará imediatamente a equipe sub-20 alvinegra. Após, será promovido ao Botafogo B para a disputa do Campeonato Brasileiro de Aspirantes.