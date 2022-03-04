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TJD/RJ abre inquérito para apurar 'cantos homofóbicos' da torcida do Flamengo em jogo com o Fluminense

Renata Mansur Fernandes Bacelar, presidente do TJD/RJ, publicou a decisão, determinando a instauração do inquérito para apuração dos fatos, nesta sexta-feira, 4 de março...
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Publicado em 

04 mar 2022 às 11:25

Publicado em 04 de Março de 2022 às 11:25

Presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro, Renata Mansur Fernandes Bacelar determinou a instauração de inquérito para apurar os fatos a respeito de possíveis cantos homofóbicos, praticados pela torcida do Flamengo, em tese, no último clássico com o Fluminense, no Estádio Nilton Santos, em 6 de fevereiro, pelo Campeonato Carioca. Por 1 a 0, o Tricolor venceu a partida marcada pela denúncia de ofensa racista contra Gabigol.A denúncia foi feita ao TJD/RJ por e-mail, no qual constava o vídeo abaixo, com os cantos homofóbicos, e também a respeito da presença de um torcedor armado no Estádio Nilton Santos, palco do clássico. O Dr. Rodrigo Octavio Pinto Borges foi nomeado como auditor processante pela presidente Renata Mansur. "Considerando os fatos noticiados através do e-mail encaminhado ao Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Estado do Rio de Janeiro, que seguem em anexo, sobre “cantos homofóbicos” praticados pela torcida do Flamengo, em tese, ocorridos em jogo “Flamengo x Fluminense”, do campeonato carioca, determino, na forma do art. 81 CBJD, a instauração de inquérito", publicou e determinou, nesta sexta, 4 de março, a presidente do TJD/RJ Renata Mansur.
Crédito: CantoshomofóbicosemFla-FluserãoapuradospeloTJD/RJ(Foto:LucasMerçon/FluminenseF.C.

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