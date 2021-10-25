Título, goleadas e última rodada da Taça Guanabara: veja os resultados da base do Vasco no fim de semana

O Vasco teve mais um fim de semana importante em todas as categorias de base. Os Meninos da Colina conquistaram muitas vitórias expressivas com direito a um título. O Sub-8 conquistou a Copa Dente de Leite, após vitória por 4 a 2 sobre o Juventus. Os meninos tiveram a defesa menos vazada da competição, o melhor jogador (Sérgio Miguel) e o artilheiro (Henrique).Além dos meninos, as equipes Sub-15 e Sub-17 venceram na última rodada da Taça Guanabara das categorias e conheceram seus adversários nas quartas de finais: Flamengo no 15 e Botafogo no 17. Em campo, duas goleadas importantes sobre o Macaé por 3 a 0 e 4 a 0, respectivamente.
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Após o título da Copa Brasileirinho, o Sub-14 voltou a campo pelo Campeonato Metropolitano e venceu o Canto do Rio por 8 a 0, garantindo vaga nas semifinais.
CONFIRA TODOS OS RESULTADOS DA BASE DO VASCO
SÁBADO – 23/10
Sub-17 - Taça GuanabaraCampeonato CariocaVASCO 4 x 0 MacaéGols do Vasco: André, Paixão e Renan (2)
Sub-15Campeonato Carioca - Taça GuanabaraVASCO 3 x 0 MacaéGols do Vasco: Kauan Kelvin, Lucas Oliveira e Williver
Sub-8Copa Dente de Leite – 4ª RodadaVASCO 6 x 2 MacaéGols do Vasco: Henrique (2), Anderson, Gabriel, Brayan e Saulo
Sub-9Copa Dente de Leite – 3ª RodadaVASCO 4 x 7 AméricaGols do Vasco: Enzo Mattarazzo, Pedro Isaac, Matheus Henrique e contra
DOMINGO – 24/10
Sub-8Copa Dente de Leite – SemifinalVASCO 4 x 2 BotafogoGols do Vasco: Sérgio Miguel (2), Henrique Rodrigues e Bruno Lucas
Sub-13Campeonato Metropolitano – Quartas de finalVASCO 3 x 0 Canto do RioGols do Vasco:Rogerinho, Gabrielzinho e Nathan
Sub-14Campeonato Metropolitano – Quartas de finalVASCO 8 x 0 Canto do RioGols do Vasco: Lipão (2), Bruno, Rodrigo Pacujá, Juninho, Léo, Luchi e Diego
Sub-8Copa Dente de Leite – FinalVASCO 4 x 2 Juventus / Marapendi / 11:40Gols do Vasco: Henrique Rodrigues (3) e Brayan Sobral