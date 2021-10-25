Título, goleadas e última rodada da Taça Guanabara: veja os resultados da base do Vasco no fim de semana

O Vasco teve mais um fim de semana importante em todas as categorias de base. Os Meninos da Colina conquistaram muitas vitórias expressivas com direito a um título. O Sub-8 conquistou a Copa Dente de Leite, após vitória por 4 a 2 sobre o Juventus. Os meninos tiveram a defesa menos vazada da competição, o melhor jogador (Sérgio Miguel) e o artilheiro (Henrique).Além dos meninos, as equipes Sub-15 e Sub-17 venceram na última rodada da Taça Guanabara das categorias e conheceram seus adversários nas quartas de finais: Flamengo no 15 e Botafogo no 17. Em campo, duas goleadas importantes sobre o Macaé por 3 a 0 e 4 a 0, respectivamente.