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Título do Santos na Copa do Brasil completa 10 anos, e Léo classifica semifinal como jogo marcante

Peixe garantiu o seu lugar na decisão após reverter derrota para o Grêmio no primeiro jogo com três golaços; na final, o Alvinegro Praiano bateu o Vitória...

Publicado em 04 de Agosto de 2020 às 10:40

LanceNet

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Publicado em 

04 ago 2020 às 10:40
O torcedor do Santos se recorda com muito carinho do ano de 2010. Além da conquista do Campeonato Paulista, em maio, três meses depois o time conquistou a Copa do Brasil pela primeira vez na história.
A equipe que encantou o Brasil naquela temporada contava com um ataque poderoso formado pelo trio Neymar, Robinho e André, além de um meio-campo com Arouca, Wesley e Paulo Henrique Ganso.
Com tantos garotos, um dos responsáveis por levar a experiência ao time era o lateral-esquerdo Léo, campeão brasileiro com o Peixe em 2002 e que no ano anterior havia retornado ao Alvinegro Praiano após três temporadas e meia atuando pelo Benfica (POR).
Embora a campanha em questão tivesse momentos marcantes, como as goleadas por 10 a 0 contra o Naviraiense e 8 a 1 contra o Guarani, na Vila Belmiro, e até mesmo as duas partidas finais contra o Vitória, o ex-jogador classifica a segunda partida da semifinal, contra o Grêmio, no estádio Urbano Caldeira, como “momento chave” da conquista.
Na ocasião, o Peixe havia perdido por 4 a 3 em Porto Alegre, nos primeiros 90 minutos e time terminou o primeiro tempo do segundo jogo empatando em 0 a 0, mesmo precisando de apenas um gol para se classificar à final. Na etapa complementar, com três golaços, marcados por Ganso, Robinho e Wesley, o Alvinegro Praiano bateu o Tricolor Gaúcho por 3 a 1 e carimbou o seu passaporte à decisão.
A Vila Belmiro foi um grande trunfo santista naquela campanha. O time fez cinco das 11 partidas na sua casa e venceu todas, marcando 66% diante dos seus torcedores.
– A Vila Belmiro sempre teve um peso fundamental nas campanhas do Santos. Em 2010 não foi diferente. Ganhamos todos os jogos em casa naquela campanha, alguns deles de goleada – afirmou o ex-lateral.
No total, o Santos venceu sete partidas e perdeu quatro naquele campeonato. Na segunda fase, o Peixe venceu o Remo por 4 a 0, fora de casa, eliminando a segunda partida, que teria mando santista, por conta do regulamento da época.
Das oitavas de final até a decisão, o Alvinegro Praiano perdeu todos os jogos fora dos seus domínios, garantindo as classificações e, consequentemente, o título atuando no seu estádio.

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