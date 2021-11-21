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Título, desempenho fora e desfalques: saiba o que ficar de olho no Botafogo contra o Brasil de Pelotas

Com chances de título, o Alvinegro enfrenta o Xavante no Bento Freitas neste domingo pela penúltima rodada da Série B
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LanceNet

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Publicado em 

21 nov 2021 às 07:00

Publicado em 21 de Novembro de 2021 às 07:00

O Botafogo visita o Brasil de Pelotas neste domingo, no Bento Freitas, pela 37ª rodada da Série B. Com o acesso já confirmado, o Alvinegro, com desfalques, tem chance de conquistar o título do campeonato se vencer o já rebaixado Xavante. O LANCE! mostra o que ficar de olho no Glorioso neste confronto.> Simule os jogos e veja a classificação da Série B
Título: o Botafogo tem oportunidade de sair com o título da Série B. Para isso, a equipe precisa triunfar contra o Brasil de Pelotas e esperar que o Coritiba não vença o CSA em casa. Ambas as partidas acontecem às 16h neste domingo.
Desempenho como visitante: apesar do acesso já confirmado, a campanha do Botafogo na Série B foi marcada pelo desempenho negativo fora de casa. Até aqui, foram 18 jogos: 4 vitórias, 8 empates e 6 derrotas. Contra o Brasil de Pelotas, a equipe terá a última oportunidade no ano de fazer um bom jogo fora de seus domínios.
Desfalques: o técnico Enderson Moreira terá três desfalques importantes para o confronto. Sem Chay, Pedro Castro e Hugo, o treinador terá que promover mudanças entre os titulares. A tendência é que, no lugar de Pedro Castro e Hugo, entrem Barreto e Carlinhos, respectivamente.
> 'Manto da desigualdade': Botafogo lança camisa em campanha contra o racismo
Meio-campo sem Chay: um dos destaques da equipe na temporada, o meia sentiu dores na perna e é desfalque do Botafogo no duelo. Chay tem 8 gols e 8 assistências na competição. Para sua vaga, o técnico Enderson Moreira deve optar por centralizar Marco Antônio no meio e colocar Warley na extrema direita.
Rafael Navarro: o artilheiro do clube na temporada, com 14 gols e 8 assistências na Série B, tem a oportunidade de ampliar a contagem contra a quarta pior defesa da competição. Nas últimas três partidas, o atacante anotou 2 gols.
Primeiro turno: no confronto entre as equipes no primeiro turno, o Botafogo levou a melhor e venceu por 1 a 0. A partida marcou o retorno do zagueiro Carli ao time titular e, além disso, o argentino foi o autor do gol da vitória no Nilton Santos.
Crédito: EquipedoBotafogoemaçãonoNiltonSantos(Foto:VítorSilva/Botafogo

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