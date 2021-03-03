Titulares na estreia do Flamengo, meias iniciam tratamento no Ninho

Titulares na estreia do Flamengo no Campeonato Carioca, os meias Daniel Cabral e Yuri se reapresentaram com dores, nesta quarta, e já iniciaram os respectivos tratamentos no Ninho do Urubu. Conforme informou o clube, o primeiro sofreu uma pancada na região lombar, enquanto o segundo sentiu dores na coxa direita. O Flamengo volta a campo no sábado, contra o Macaé.> Confira a tabela e a classificação da Taça GuanabaraNa segunda rodada da Taça Guanabara, o técnico Maurício Souza seguirá no comando da equipe alternativa do Flamengo, mas contará com os "reforços" Hugo Moura, Pepê e Michael, atletas do elenco profissional do Rubro-Negro.