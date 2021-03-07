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futebol

Titulares do Santos fazem regenerativo após goleada no clássico

Apenas os reservas foram a campo neste domingo. Expectativa segue pela presença ou não do atacante Marinho diante do Deportivo Lara, na terça-feira...

Publicado em 07 de Março de 2021 às 15:24

LanceNet

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Publicado em 

07 mar 2021 às 15:24
Crédito: Divulgação/ Twitter do Santos
O elenco santista se reapresentou neste domingo, depois da goleada sofrida diante do São Paulo, já pensando no primeiro duelo da Libertadores, terça, contra o Deportivo Lara, da Venezuela. Na atividade, os titulares no clássico fizeram apenas um trabalho regenerativo, com somente os reservas em campo.O único treinamento que Ariel Holan terá com o elenco todo antes do jogo contra os venezuelanos será na segunda-feira. O treinador se preocupa mais com a recuperação física, para depois pensar na parte tática da partida.Principal dúvida para o duelo, o atacante Marinho segue trabalhando na recuperação física. O craque do Santos na última temporada voltou no sábado, depois do isolamento por Covid, e depende do Departamento Médico liberá-lo para o jogo.
Santos e Deportivo Lara se enfrentam pela primeira partida da segunda fase da Libertadores nesta terça-feira, 19h15, na Vila Belmiro. O duelo de volta será em Caracas, no Venezuela, no dia 16.

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