Titulares do Santos fazem regenerativo após goleada no clássico

O elenco santista se reapresentou neste domingo, depois da goleada sofrida diante do São Paulo, já pensando no primeiro duelo da Libertadores, terça, contra o Deportivo Lara, da Venezuela. Na atividade, os titulares no clássico fizeram apenas um trabalho regenerativo, com somente os reservas em campo.O único treinamento que Ariel Holan terá com o elenco todo antes do jogo contra os venezuelanos será na segunda-feira. O treinador se preocupa mais com a recuperação física, para depois pensar na parte tática da partida.Principal dúvida para o duelo, o atacante Marinho segue trabalhando na recuperação física. O craque do Santos na última temporada voltou no sábado, depois do isolamento por Covid, e depende do Departamento Médico liberá-lo para o jogo.