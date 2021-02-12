Titulares do Corinthians participam de apenas uma parte do treinamento e focam em recuperação física

Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Visando o duelo contra o Flamengo, neste domingo (14), às 16h, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio do Maracanã, o elenco do Corinthians treinou no CT Rei Pelé na manhã desta sexta-feira (12).Na penúltima atividade antes do confronto diante dos cariocas, os titulares corintianos no empate em 3 a 3 contra o Athletico-PR, na última quarta-feira (10), que não treinaram com bola na reapresentação do clube, na tarde de quinta-feira (11), participaram apenas de uma parte do trabalho comandado pelo técnico Vagner Mancini.

A maioria dos atletas que começaram jogando contra o Furacão fizeram o aquecimento e um trabalho de passes e pressão pós-perda no campo um do CT Joaquim Grava e, após isso, migraram para a parte interna do Centro de Treinamentos, para complementarem a parte física.

Os jogadores que permaneceram no gramado foram separados em três times que se enfrentaram em campo reduzidos, com o objetivo de marcar gols. Conforme os tentos eram anotados, os times que sofriam davam espaço para o que estava de fora.

O Timão é oitavo colocado do Campeonato Brasileiro, com 48 pontos, e briga por uma vaga na pré-Libertadores. O clube ainda tem mais quarto jogos na competição, sendo três fora de casa (Flamengo, Santos e Internacional).