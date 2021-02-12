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Titulares do Corinthians participam de apenas uma parte do treinamento e focam em recuperação física

Trabalho no CT Joaquim Grava foi o penúltimo antes do confronto diante o Flamengo, neste domingo (14)...
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Publicado em 

12 fev 2021 às 12:44

Publicado em 12 de Fevereiro de 2021 às 12:44

Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
Visando o duelo contra o Flamengo, neste domingo (14), às 16h, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio do Maracanã, o elenco do Corinthians treinou no CT Rei Pelé na manhã desta sexta-feira (12).Na penúltima atividade antes do confronto diante dos cariocas, os titulares corintianos no empate em 3 a 3 contra o Athletico-PR, na última quarta-feira (10), que não treinaram com bola na reapresentação do clube, na tarde de quinta-feira (11), participaram apenas de uma parte do trabalho comandado pelo técnico Vagner Mancini.
A maioria dos atletas que começaram jogando contra o Furacão fizeram o aquecimento e um trabalho de passes e pressão pós-perda no campo um do CT Joaquim Grava e, após isso, migraram para a parte interna do Centro de Treinamentos, para complementarem a parte física.
Os jogadores que permaneceram no gramado foram separados em três times que se enfrentaram em campo reduzidos, com o objetivo de marcar gols. Conforme os tentos eram anotados, os times que sofriam davam espaço para o que estava de fora.
O Timão é oitavo colocado do Campeonato Brasileiro, com 48 pontos, e briga por uma vaga na pré-Libertadores. O clube ainda tem mais quarto jogos na competição, sendo três fora de casa (Flamengo, Santos e Internacional).
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