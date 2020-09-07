Titular, Wesley comemora chance dada por Vanderlei Luxemburgo

Titular pela segunda vez na temporada, o atacante Wesley comemorou o fato de ter uma oportunidade na vitória por 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino, neste domingo (6) em Bragança Paulista.
- Fiquei muito feliz por estar ganhando essa oportunidade. Estava indo bem nos treinos, e quando o professor me chamou para falar que eu iria jogar, fiquei muito feliz. Vou continuar trabalhando forte para conseguir conquistar mais oportunidades e com muita fé, agarrar todas as chances - afirmou o atacante, na expectativa de ter mais chances entre os titulares.- Me doei ao máximo no jogo, acredito que pude ajudar meus companheiros, e espero que isso possa se repetir. A expectativa para o restante da temporada é positiva, nosso grupo é bom e estamos trabalhando muito forte todos os dias, se Deus quiser vamos colher bons frutos - completou.
A outra vez em que Wesley começou como titular aconteceu justamente contra o Red Bull Bragantino, na fase de grupos do Campeonato Paulista.