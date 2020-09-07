Titular, Wesley comemora chance dada por Vanderlei Luxemburgo

- Fiquei muito feliz por estar ganhando essa oportunidade. Estava indo bem nos treinos, e quando o professor me chamou para falar que eu iria jogar, fiquei muito feliz. Vou continuar trabalhando forte para conseguir conquistar mais oportunidades e com muita fé, agarrar todas as chances - afirmou o atacante, na expectativa de ter mais chances entre os titulares.- Me doei ao máximo no jogo, acredito que pude ajudar meus companheiros, e espero que isso possa se repetir. A expectativa para o restante da temporada é positiva, nosso grupo é bom e estamos trabalhando muito forte todos os dias, se Deus quiser vamos colher bons frutos - completou.