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Titular no Palmeiras, Raphael Veiga vislumbra chance na Seleção Brasileira: 'Está próximo'

Meia celebrou boa fase no Verdão e afirmou que a temporada atual tem sido sua melhor no clube...
LanceNet

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Publicado em 

09 set 2021 às 18:35

Publicado em 09 de Setembro de 2021 às 18:35

Crédito: Raphael Veiga celebra gol pelo Palmeiras (Cesar Greco/Palmeiras
Raphael Veiga está consolidado como uma das principais peças a compor os 11 titulares do Palmeiras de Abel Ferreira neste ano. Um dos destaques do time na vitoriosa temporada de 2020, o meia segue evoluindo no clube e mira ser convocado pela Seleção Brasileira.
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Em entrevista à BandNews FM, Veiga revelou que vestir a camiea da Amarelinha seria um sonho e, para ele, é algo que pode estar cada vez mais perto de acontecer.
- Tenho um sonho muito grande de vestir a camisa da Seleção Brasileira e vejo que está próximo. A cada jogo, a cada treino, preciso melhorar. É sobre isso que tenho controle - afirmou.
Veja a tabela completa do BrasileirãoO jogador de 26 anos tem bons números pelo Verdão na temporada e, com o sucesso do time nas principais competições, tem tudo para chamar a atenção de Tite. Em sua opinião, esse ano tem sido ainda melhor que o último em relação à perfomance individual. Até aqui, são dez gols e cinco assistências em 35 jogos.
- Este ano tem sido melhor porque estou mais maduro. Tenho uma expectativa de anotar mais gols, dar mais assistências. A leveza que eu tenho, cabeça boa, tudo cooperou para ser melhor que 2020 - apontou.
Contratado ainda bastante jovem, o camisa 23 demorou a ter sequência no clube. Depois de um empréstimo e um bom tempo no banco de reservas, o meia canhoto, enfim, se encontrou no Palmeiras e diz que valeu o esforço para chegar a essa fase.
- Foi um processo um pouco demorado, de treinamentos, desde a minha chegada em 2017. Mas tudo valeu a pena - garantiu.
Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Desde 2017 no Palmeiras, Raphael Veiga soma 144 partidas, 35 gols e três títulos com a camisa alviverde.

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