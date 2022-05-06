Titular no Equador, Auro comemora atuação e promete ajudar o Santos

O lateral-direito Auro foi titular na vitória do Santos sobre a Universidad Católica por 1 a 0, no Equador, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Ele comemorou a volta à titularidade do Peixe e o resultado na altitude que deixou o time vivo em busca de classificação na competição.- Fico muito feliz pela vitória do time, ainda mais da maneira que ela veio. Não faltou raça nem disposição do elenco até literalmente o último minuto, e é esse o espírito que queremos ter em todos os jogos. É muito gratificante a sensação de poder ser titular e ajudar o Santos em uma competição internacional. Vou seguir treinando pesado e batalhando dia após dia para continuar dando alegrias ao torcedor do Peixe - comemorou o lateral.