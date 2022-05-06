Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Titular no Equador, Auro comemora atuação e promete ajudar o Santos

Jogador entrou na vaga de Madson contra a Universidad Católia e não comprometeu...

Publicado em 06 de Maio de 2022 às 17:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 mai 2022 às 17:00
O lateral-direito Auro foi titular na vitória do Santos sobre a Universidad Católica por 1 a 0, no Equador, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Ele comemorou a volta à titularidade do Peixe e o resultado na altitude que deixou o time vivo em busca de classificação na competição.- Fico muito feliz pela vitória do time, ainda mais da maneira que ela veio. Não faltou raça nem disposição do elenco até literalmente o último minuto, e é esse o espírito que queremos ter em todos os jogos. É muito gratificante a sensação de poder ser titular e ajudar o Santos em uma competição internacional. Vou seguir treinando pesado e batalhando dia após dia para continuar dando alegrias ao torcedor do Peixe - comemorou o lateral.
Apesar da vice-liderança no Grupo C da Sul-Americana, o Santos terá sequência de Campeonato Brasileiro pela frente. Auro também projetou o duelo contra o Cuiabá neste domingo (08), às 18h, na Vila Belmiro pela 5ª rodada do Brasileirão.- Temos mais um jogo difícil pela frente, mas estamos confiantes e certos de que podemos sair com os três pontos e seguir na busca pelos objetivos - afirmou.
Crédito: OlateralAurobuscaespaçonaequipetitulardoSantos(Foto:IvanStorti/Santos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Crises externas elevam riscos para países dependentes do comércio
Guerra, tarifas e crédito público: Brasil reage ao choque externo ou só evita perdas?
Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN
Rádio CBN Vitória celebra 30 anos de história com campanha multiplataforma
Vídeo mostra homem agarrado ao teto de viatura da PM em Vila Velha
Vídeo mostra homem agarrado ao teto de viatura da PM em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados