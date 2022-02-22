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Titular na Recopa Sul-Americana, Murilo projeta decisão: 'Quero muito ser campeão pelo Palmeiras'

Zagueiro herdou uma vaga na defesa do Verdão após as ausências dos titulares Luan e Gustavo Gómez. Com essa oportunidade em mão ele quer dar a vida para buscar a taça...

Publicado em 22 de Fevereiro de 2022 às 14:36

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 fev 2022 às 14:36
O Palmeiras disputa, nesta quarta-feira, a partida de ida da Recopa Sul-Americana, contra o Athletico-PR, às 21h30, na Arena da Baixada. Por parte do Verdão as atenções ficam com foco na zaga, que não terá seus dois titulares para esse primeiro jogo. O protagonismo então ficará com Murilo, que chegou recentemente ao clube e já terá essa missão em um torneio importante.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui
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GALERIA> Veja quanto o Palmeiras faturou em premiação com Abel Ferreira
Um dos reforços contratados pelo Alviverde para 2022, o zagueiro ex-Lokomotiv Moscou, da Rússia, comentou sobre a sua rápida adaptação ao Palmeiras. Com cinco jogos disputados (quatro deles como titular) e dois gols marcados, ele é um dos artilheiros do time nesta temporada ao lado de Dudu.
- Estamos nos preparando bem. A concentração nos jogos é importante. O clube onde fomos bem recebidos faz total diferença. O trabalho, a estrutura. Tudo isso vem nos deixando confortável e confiantes para darmos o nosso melhor dentro de campo e nos sairmos bem nos jogos - disse o camisa 26.Em pouco tempo de clube, Murilo já parte para a sua segunda decisão de título. A primeira foi no Mundial de Clubes, em que ele foi opção no banco de reservas. Já na Recopa, com Gustavo Gómez afastado por Covid-19, e Luan com uma lesão complicada na coxa esquerda, ele será o titular em busca da taça. E o zagueiro admite que vai dar a vida para fazer história pelo Palmeiras.
- A Recopa é um campeonato importante para nós. Vou dar a vida, quero muito ser campeão no Palmeiras e fazer história no clube. Estou confiante e preparado para fazermos uma boa partida e conquistarmos um bom resultado na primeira partida - relatou o defensor.
Mesmo como um dos artilheiros do time da temporada, levando em conta a importância dos gols que marcou, Murilo garante que a sua primeira missão é defender e ajudar o time a não ser vazado. No Paulistão, por exemplo, o Verdão levou apenas um gol em seis jogos disputados até aqui.
- Meu papel fundamental é defender, não deixar tomar gol, mas claro com toda a equipe ajudando e quanto ao gol, eu procuro sempre fazer, é fundamental para quando a gente está subindo, poder fazer um gol é muito importante para dar confiança para o time, para ajudar - concluiu.

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