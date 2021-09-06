Titular na final do Paulistão, Danilo Barbosa soma 45 minutos nos últimos dois meses pelo Palmeiras

O volante Danilo Barbosa foi a primeira contratação do Palmeiras para a temporada. Com o aval do treinador Abel Ferreira, com quem tinha trabalhado nos tempos de Braga, o atleta chegou e, rapidamente, ganhou minutos, jogando na zaga e no meio-campo. Esta situação, porém, se reverteu nos últimos meses.No início da temporada, o jogador foi bastante utilizado e chegou a entrar como titular na final do Campeonato Paulista, perdida pelo Verdão por 2 a 0 para o São Paulo. Além disso, o meio-campista esteve presente em embates pela Libertadores entre os 11 iniciais.Nos últimos dois meses, no entanto, Danilo perdeu espaço, sendo utilizado por apenas 45 minutos na derrota por 2 a 0 para o Atlético-MG. Desde então, o camisa 18 não é sequer relacionado aos jogos pelo treinador português.