Titular na final do Paulistão, Danilo Barbosa soma 45 minutos nos últimos dois meses pelo Palmeiras

O volante Danilo Barbosa foi a primeira contratação do Palmeiras para a temporada. Com o aval do treinador Abel Ferreira, com quem tinha trabalhado nos tempos de Braga, o atleta chegou e, rapidamente, ganhou minutos, jogando na zaga e no meio-campo. Esta situação, porém, se reverteu nos últimos meses.No início da temporada, o jogador foi bastante utilizado e chegou a entrar como titular na final do Campeonato Paulista, perdida pelo Verdão por 2 a 0 para o São Paulo. Além disso, o meio-campista esteve presente em embates pela Libertadores entre os 11 iniciais.Nos últimos dois meses, no entanto, Danilo perdeu espaço, sendo utilizado por apenas 45 minutos na derrota por 2 a 0 para o Atlético-MG. Desde então, o camisa 18 não é sequer relacionado aos jogos pelo treinador português.
Mesmo sem jogar, o volante atraiu os olhares do futebol europeu e o Alavés se interessou pela sua contratação. As conversas, no entanto, não evoluíram.
Danilo Barbosa chegou ao Palmeiras em 2021, emprestado pelo Nice, da França. Com vínculo até o fim do ano, o jogador está feliz no clube e pode permanecer no Verdão caso a diretoria opte por efetuar a opção de compra prevista no contrato.