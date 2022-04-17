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futebol

Titular na estreia do Brasileirão, Jonathan Silva 'cai' para o time B do Botafogo

Desempenho do lateral-esquerdo não agradou e, com contrato acabando em menos de três meses, defensor será realocado do time principal do Botafogo...
LanceNet

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Publicado em 

17 abr 2022 às 15:42

Publicado em 17 de Abril de 2022 às 15:42

Luís Castro continua fazendo mudanças no elenco do Botafogo. Jonathan Silva, titular do Alvinegro na estreia do Brasileirão contra o Corinthians, no último domingo, foi realocado para o time B do Glorioso.+ Amuleto em título e motivo de briga com rival: quem é Biriba, mascote do Botafogo que 'viralizou' na internet
A decisão foi tomada esta semana. O então camisa 6 foi um dos piores em campo e até saiu vaiado pela torcida no Estádio Nilton Santos durante o intervalo do duelo.
Como tem contrato de empréstimo junto ao Almería-ESP acabando em junho e o Botafogo não pretende renovar o vínculo, a decisão foi por já manter a rotina da equipe principal sem o atleta. Vale ressaltar, claro, que Luís Castro pode chamá-lo para o elenco A a qualquer momento novamente.
Jonathan Silva foi titular em boa parte da atual temporada - principalmente após a lesão de Carlinhos, ainda nas primeiras rodadas do Carioca. O lateral deve ficar com o time sub-23 até o empréstimo com o Almería acabar.
Hugo será o titular o Glorioso na lateral-esquerda no jogo contra o Ceará, neste domingo, pela 2ª rodada do Brasileirão.
Crédito: JonathanemaçãopeloBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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