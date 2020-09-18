Titular, Luccas Claro renova com o Fluminense até dezembro de 2022

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No dia em que completa um ano no Fluminense, o zagueiro Luccas Claro renovou o contrato até dezembro de 2022. O vínculo anterior era válido apenas até o final deste ano e a negociação, que vinha se estendendo ao longo das últimas semanas, era tratada como prioridade dentro do Tricolor. O acerto foi divulgado oficialmente pelo clube nesta sexta-feira.

- Estou muito feliz! Legal que coincidentemente renovo o contrato exatamente no dia que estou completando um ano de casa. Realmente é um momento muito bom, muito importante na minha carreira, e espero conquistar muito mais com Fluminense, além eu tenho feito até aqui. Vou melhorar a cada dia e acredito que o clube tem muitas coisas ainda a conquistar. Estou muito feliz e vou continuar trabalhando, cada vez mais, para deixar meu nome na história do clube - disse Luccas Claro ao site oficial do Flu.

Antes quarta opção no Fluminense, Luccas Claro assumiu a titularidade após as lesões de Matheus Ferraz e Digão e não saiu mais da equipe. O zagueiro tem 21 jogos com a camisa tricolor e três gols marcados. Em alta, ele vinha recebendo contatos para se transferir para outras equipes, mas optou por permanecer nas Laranjeiras.