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futebol

Titular, Luccas Claro renova com o Fluminense até dezembro de 2022

Atleta completa nesta sexta-feira um ano com a camisa do Tricolor e tinha vínculo apenas até dezembro de 2020...

Publicado em 18 de Setembro de 2020 às 14:54

LanceNet

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Publicado em 

18 set 2020 às 14:54
Crédito: Reprodução
No dia em que completa um ano no Fluminense, o zagueiro Luccas Claro renovou o contrato até dezembro de 2022. O vínculo anterior era válido apenas até o final deste ano e a negociação, que vinha se estendendo ao longo das últimas semanas, era tratada como prioridade dentro do Tricolor. O acerto foi divulgado oficialmente pelo clube nesta sexta-feira.
- Estou muito feliz! Legal que coincidentemente renovo o contrato exatamente no dia que estou completando um ano de casa. Realmente é um momento muito bom, muito importante na minha carreira, e espero conquistar muito mais com Fluminense, além eu tenho feito até aqui. Vou melhorar a cada dia e acredito que o clube tem muitas coisas ainda a conquistar. Estou muito feliz e vou continuar trabalhando, cada vez mais, para deixar meu nome na história do clube - disse Luccas Claro ao site oficial do Flu.
Antes quarta opção no Fluminense, Luccas Claro assumiu a titularidade após as lesões de Matheus Ferraz e Digão e não saiu mais da equipe. O zagueiro tem 21 jogos com a camisa tricolor e três gols marcados. Em alta, ele vinha recebendo contatos para se transferir para outras equipes, mas optou por permanecer nas Laranjeiras.
- Hoje sou só sorriso no rosto. Já nos jogos, para mim é imperceptível, não tenho essa noção. Mas é uma expressão de quem está concentrado, querendo vencer a partida. No dia-a-dia sou um cara super tranquilo, brincalhão, que está sempre sorrindo, mas ali no jogo não tem como controlar muito isso - completou.

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