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futebol

Titular, ex-palmeirense Dudu estreia no Al-Duhail, do Qatar

Camisa 77 foi titular na vitória contra o Umm Salal SC, pela Q-League, e ajudou no segundo gol da equipe; ele disponibilizou um link para que seus fãs no Brasil acompanhassem...

Publicado em 04 de Setembro de 2020 às 19:10

LanceNet

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Publicado em 

04 set 2020 às 19:10
Crédito: Reprodução/Instagram
Dudu fez sua estreia oficial como jogador do Al-Duhail, do Qatar, no início da tarde desta sexta-feira, na vitória da equipe por 3 a 0 diante do Umm Salal SC, pela Q-League, a competição nacional do país. O ex-camisa 7 do Pameiras foi titular, atuou por 84 minutos e participou de um dos tentos.
Lá, ele usa a camisa 77 e atuou nessa partida na ponta esquerda, tendo ajudado efetivamente no segundo tento marcado pela equipe. Na arquibancada, algumas fotos divulgadas nas redes sociais mostraram torcedores vestindo a camisa do Palmeiras.
Falando no Alviverde, na última quinta-feira, o ex-goleiro Marcos, ídolo do clube, fez um pedido que muitos torcedores concordam: o retorno do “Baixola”. Ele foi emprestado por um ano ao time do Qatar durante a pausa das competições por conta do coronavírus. Ele respondeu a publicação dizendo que “logo logo estará de volta”.Outro ponto que chamou atenção foi o fato de Dudu ter disponibilizado um link gratuito para os fãs assistirem à sua primeira atuação no Al-Duhail, no site chamado www.duduhail.com, que brinca com seu nome e o nome do time.
O Palmeiras entra em campo neste domingo para enfrentar o Red Bull Bragantino, às 11h (de Brasília), no estádio Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O clube é o oitavo colocado, com dez pontos conquistados.

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