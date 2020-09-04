Titular, ex-palmeirense Dudu estreia no Al-Duhail, do Qatar

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Dudu fez sua estreia oficial como jogador do Al-Duhail, do Qatar, no início da tarde desta sexta-feira, na vitória da equipe por 3 a 0 diante do Umm Salal SC, pela Q-League, a competição nacional do país. O ex-camisa 7 do Pameiras foi titular, atuou por 84 minutos e participou de um dos tentos.

Lá, ele usa a camisa 77 e atuou nessa partida na ponta esquerda, tendo ajudado efetivamente no segundo tento marcado pela equipe. Na arquibancada, algumas fotos divulgadas nas redes sociais mostraram torcedores vestindo a camisa do Palmeiras.

Falando no Alviverde, na última quinta-feira, o ex-goleiro Marcos, ídolo do clube, fez um pedido que muitos torcedores concordam: o retorno do “Baixola”. Ele foi emprestado por um ano ao time do Qatar durante a pausa das competições por conta do coronavírus. Ele respondeu a publicação dizendo que “logo logo estará de volta”.Outro ponto que chamou atenção foi o fato de Dudu ter disponibilizado um link gratuito para os fãs assistirem à sua primeira atuação no Al-Duhail, no site chamado www.duduhail.com, que brinca com seu nome e o nome do time.