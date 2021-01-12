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Titular em vitória na estreia de 2021, Lucas Rosa projeta sequência na Juventus sub-23

Pela Série C do Italiano, competição destinada para atletas da Juve com até 23 anos (Lucas tem 20), o lateral chegou a acertar uma bola na trave na vitória por 1 a 0 sobre a Carrarese...
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Publicado em 

12 jan 2021 às 13:34

Publicado em 12 de Janeiro de 2021 às 13:34

Crédito: Divulgação/Juventus
No último sábado, Lucas Rosa voltou a ser titular na Juventus. Pela Série C do Campeonato Italiano, competição destinada para atletas da Juve com até 23 anos (Lucas tem 20), o lateral chegou a acertar uma bola na trave na vitória por 1 a 0 sobre a Carrarese. Com 28 pontos, a equipe está em oitavo lugar.TABELA> Veja classificação e simulador do Campeonato Italiano clicando aqui
GALERIA> Confira as contratações mais caras da história da janela de inverno na Europa
- Fico feliz pelo início de 2021 e mais ainda por ser com vitória. Parabéns a todo grupo. Que seja assim em toda temporada, buscando sempre os melhores resultados – afirmou Lucas, que tem alternado entre a lateral direita e a esquerda, já que é ambidestro.
O brasileiro esteve fora de alguns jogos na temporada, primeiramente por ter testado positivo para Covid-19 e, pouco depois, por uma lesão. Totalmente recuperado, voltou a ficar à disposição e já foi lançado entre os 11 no primeiro compromisso do ano.
Na temporada passada, o lateral conquistou a Copa da Itália da categoria, teve sequência como titular e chegou também a realizar treinamentos com a equipe principal. Lucas tem contrato até o fim desta temporada com a Juventus.
Antes de ir para a Europa, em 2018, o lateral teve passagens vitoriosas pela base do Taubaté e do Palmeiras, com convocações para seleções de base. As atuações destacadas chamaram a atenção da Juventus.

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