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Titular e com moral na Juventus, Danilo elogia Pirlo e afirma: 'Melhor momento da minha carreira'

Brasileiro, que teve passagens por Real Madrid e Manchester City, celebra sequência como titular e mira a final da Champions League...

Publicado em 30 de Janeiro de 2021 às 11:30

LanceNet

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Publicado em 

30 jan 2021 às 11:30
Crédito: Divulgação/Juventus
Depois de quase dois anos da chegada à Itália, Danilo está encontrando destaque e sequência na Juventus. Na temporada atual, o brasileiro já soma 25 partidas disputadas, apenas sete a menos que na anterior. Em entrevista ao 'TNT Sports', o lateral revelou que a passagem em Turim já superou as experiências que teve no Real Madrid e no Manchester City.
+ Sergio Ramos perto de definir futuro, gigante inglês pode ser o destino de Mbappé… O Dia do Mercado- Este é o melhor momento da minha carreira. Desde que saí do Porto, é a temporada em que tive mais sequência e é isso que procurava. Estou muito feliz: quero jogar e não preciso de descanso.
O defensor, que completa 30 anos em julho, também comentou sobre o momento da Juventus, sob o comando do ídolo Pirlo. Para ele, o objetivo principal da temporada é chegar longe na Liga dos Campeões.
- Não podemos deixar de ter como objetivo a final da Champions League. Pirlo sempre teve ideias claras e a equipe o seguiu de imediato. Ele reflete no banco o que foi como jogador, nos conquistou.
+ Juve mantém a hegemonia? Confira a tabela do Campeonato Italiano
Por fim, Danilo não poupou elogios ao companheiro Cristiano Ronaldo e revelou um fato curioso nos treinos.
- Para estar sempre por cima, ele dá tudo. Uma vez que ele fez um desarme muito forte e eu disse pra ele: 'Cuidado, assim pode se lesionar, não está acostumado. Deixa isto para nós de trás.'

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