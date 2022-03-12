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Titular do Vasco, Quintero chega a 200 jogos como profissional: 'Quero deixar um legado no esporte'

Zagueiro colombiano teve carreira longeva no Deportivo Cali, da Colômbia, e no Fortaleza. No início da passagem pelo Cruz-Maltino, ele tem três partidas pela equipe de São Januário...

Publicado em 12 de Março de 2022 às 16:04

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 mar 2022 às 16:04
Um dos jogadores mais recentemente contratados pelo Vasco, mas já titular do time, Juan Quintero tem três partidas pelo Cruz-Maltino, mas chegou a 200 como profissional. E o zagueiro colombiano espera alcançar marcas ainda mais expressivas.- Estou muito feliz de alcançar a marca de 200 jogos como profissional. Agora é continuar com o mesmo foco e dedicação para alcançar coisas ainda melhores - afirmou o defensor.
Quintero tem 26 anos e foi contratado pelo Cruz-Maltino por empréstimo até o final do ano. E planeja fazer história não só no clube de São Januário.
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca
- Estou focado para alcançar mais marcas como jogador profissional e conquistar mais títulos. Quero deixar um legado no esporte - finalizou.
Crédito: QuinterochegouàterceirapartidapeloVasco(Foto:DikranJúnior

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