Titular do Vasco, Quintero chega a 200 jogos como profissional: 'Quero deixar um legado no esporte'

Um dos jogadores mais recentemente contratados pelo Vasco, mas já titular do time, Juan Quintero tem três partidas pelo Cruz-Maltino, mas chegou a 200 como profissional. E o zagueiro colombiano espera alcançar marcas ainda mais expressivas.- Estou muito feliz de alcançar a marca de 200 jogos como profissional. Agora é continuar com o mesmo foco e dedicação para alcançar coisas ainda melhores - afirmou o defensor.