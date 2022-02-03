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Titular do Vasco pela primeira vez, Matheus Barbosa celebra assistência para Nene: 'Feliz em ter ajudado'

Volante entrou no lugar de Yuri Lara, que sentiu dores no tornozelo direito, e colaborou de forma decisiva para o terceiro do gol Cruz-Maltino na vitória sobre o Nova Iguaçu...

Publicado em 03 de Fevereiro de 2022 às 17:01

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 fev 2022 às 17:01
O pilar da marcação do Vasco neste início de temporada foi um desfalque inesperado no jogo da última quarta-feira. E sem Yuri Lara, coube a Matheus Barbosa ser o titular como primeiro volante contra o Nova Iguaçu. Foi a primeira partida do meio-campista como titular, e já deu uma assistência. Para o terceiro gol, marcado por Nene.- Muito feliz de estrear como titular. Na rodada passada eu estreei e não foi como eu gostaria. Queria ter ajudado mais a equipe, mas era meu primeiro jogo e conseguimos um ponto que vai ser importante. Hoje (quarta-feira) foi um jogo muito difícil, a equipe deles é muito qualificada, mas fico feliz em ter ajudado com uma assistência - celebrou, ao site oficial do Vasco.
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Matheus é segundo volante, embora já tenha desempenhado diferentes funções no setor central. Na quarta-feira, tomou um cartão amarelo por um carrinho imprudente e, ainda no primeiro tempo, escapou de nova advertência - e consequente expulsão - por outra falta forte.
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca
Ele estava no Atlético-GO, mas pertencia ao Avaí. Chegou ao Cruz-Maltino com contrato de dois anos.
Crédito: MatheusBarbosaéumdosreforçosrecentesdoVascoparaestatemporada(Foto:RafaelRibeiro/Vasco

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