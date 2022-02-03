Titular do Vasco pela primeira vez, Matheus Barbosa celebra assistência para Nene: 'Feliz em ter ajudado'

O pilar da marcação do Vasco neste início de temporada foi um desfalque inesperado no jogo da última quarta-feira. E sem Yuri Lara, coube a Matheus Barbosa ser o titular como primeiro volante contra o Nova Iguaçu. Foi a primeira partida do meio-campista como titular, e já deu uma assistência. Para o terceiro gol, marcado por Nene.- Muito feliz de estrear como titular. Na rodada passada eu estreei e não foi como eu gostaria. Queria ter ajudado mais a equipe, mas era meu primeiro jogo e conseguimos um ponto que vai ser importante. Hoje (quarta-feira) foi um jogo muito difícil, a equipe deles é muito qualificada, mas fico feliz em ter ajudado com uma assistência - celebrou, ao site oficial do Vasco.