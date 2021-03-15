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Titular do Palmeiras no início de 2021, Renan ganha sequência e se destaca como titular

Cria da Academia ganhou espaço neste começo de temporada e contabilizou ótimos números com a camisa do Verdão
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Publicado em 15 de Março de 2021 às 08:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 mar 2021 às 08:30
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Mesmo sem uma grande exibição, o Palmeiras bateu, neste domingo (14), a Ferroviária por 2 a 0 e a partida marcou mais uma boa atuação do zagueiro Renan, que contabiliza bons números com a camisa do Verdão.O defensor subiu para o elenco profissional do clube em 2020 e, desde então, atuou em 14 partidas. O jogador, porém, não teve grande sequência até o início da temporada atual, quando foi titular em três confrontos seguidos pela primeira vez.Nestas partidas, a Cria da Academia teve grandes atuações, e isso foi refletido em seus números. Sendo assim, o jogador, segundo o SofaScore, acertou 88% dos passes, 62% das bolas longas, venceu 74% dos duelos aéreos que disputou, interceptou nove bolas e não sofreu dribles.
Com mais uma grande atuação de Renan, o Palmeiras não sofreu gols e, com isso, bateu a Ferroviária, por 2 a 0, pelo Campeonato Paulista, e chegou aos sete pontos na competição.

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