Titular do Palmeiras no início de 2021, Renan ganha sequência e se destaca como titular

Mesmo sem uma grande exibição, o Palmeiras bateu, neste domingo (14), a Ferroviária por 2 a 0 e a partida marcou mais uma boa atuação do zagueiro Renan, que contabiliza bons números com a camisa do Verdão.O defensor subiu para o elenco profissional do clube em 2020 e, desde então, atuou em 14 partidas. O jogador, porém, não teve grande sequência até o início da temporada atual, quando foi titular em três confrontos seguidos pela primeira vez.Nestas partidas, a Cria da Academia teve grandes atuações, e isso foi refletido em seus números. Sendo assim, o jogador, segundo o SofaScore, acertou 88% dos passes, 62% das bolas longas, venceu 74% dos duelos aéreos que disputou, interceptou nove bolas e não sofreu dribles.