Titular do Coritiba na Série B do Brasileirão, Waguininho elogia elenco alviverde

Crédito: Divulgação / Coritiba

Um dos destaques do Coritiba, o atacante Waguininho elogiou o elenco alviverde para esta atual temporada. Segundo o jogador, com ótima passagem pelo futebol coreano, a meta do grupo é crescer de produção nas próximas partidas de 2021.

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- Nosso grupo sabe do potencial que tem e vai buscar manter essa intensidade nos próximos jogos da temporada. Temos trabalhado muito para que o segundo semestre seja de vitórias para todos. - afirmou o atleta.

VEJA TABELA E SIMULE OS JOGOS DO COXA NA SÉRIE B DO BRASILEIRÃOSegundo o atleta, sua fase tem sido muito especial.