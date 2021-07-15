Titular do Coritiba na Série B do Brasileirão, Waguininho elogia elenco alviverde

Um dos destaques do Coritiba, o atacante Waguininho elogiou o elenco alviverde para esta atual temporada. Segundo o jogador, com ótima passagem pelo futebol coreano, a meta do grupo é crescer de produção nas próximas partidas de 2021.
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- Nosso grupo sabe do potencial que tem e vai buscar manter essa intensidade nos próximos jogos da temporada. Temos trabalhado muito para que o segundo semestre seja de vitórias para todos. - afirmou o atleta.
VEJA TABELA E SIMULE OS JOGOS DO COXA NA SÉRIE B DO BRASILEIRÃOSegundo o atleta, sua fase tem sido muito especial.
- Estou vivendo uma ótima fase no clube e espero mantê-la para as próximas partidas e até o fim do ano. Quero crescer ainda mais na temporada. - concluiu.