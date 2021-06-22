Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Titular contra o Galo, Guedes destaca bom jogo da Chape

O volante é cria da base Condá e volta a ser titular depois de um tempo fora tratando lesão no joelho...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 jun 2021 às 17:29

Publicado em 22 de Junho de 2021 às 17:29

Crédito: Divulgação/Chapecoense
Na noite desta segunda-feira , a Chapecoense visitou o Atlético Mineiro, pelo Brasileirão. Após sair atrás no placar, a Chape conseguiu o empate por 1x1.
Titular na partida de ontem, Vinicius Guedes foi importante no sistema defensivo dos visitantes. Guedes teve 90% de precisão nos passes e venceu os seis duelos que disputou, tanto aéreos quanto no chão. O camisa 23 destacou a importância do ponto conquistado em Belo Horizonte para a sequência do Campeonato Brasileiro
'É sempre muito importante pontuar fora de casa em um campeonato longo como o brasileiro, ainda mais quando se trata de um dos elencos mais valiosos do Brasil. Seguimos somando pontos e evoluindo!', destacou o jogador.
Invicta há três jogos, a Chape tem se mostrado defensivamente mais forte nas partidas, traço característico tanto da equipe catarinense quanto de seu comandante, Jair Ventura. Guedes elogiou o trabalho do atual técnico do time e vê evolução na equipe.
'O professor Jair vem fazendo um grande trabalho conosco no dia-a-dia. Aos poucos, nossa equipe vem tomando a forma e o estilo de jogo que ele quer impor. Ele sempre frisou a importância de diminuirmos os gols sofridos para dar tranquilidade para quem joga lá na frente', completou o volante de 21 anos.
A Chapecoense volta a campo nesta quinta-feira (24), pelo Brasileirão, diante do Internacional, em Chapecó.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chapecoense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Acidente com 4 veículos mata uma pessoa na Rodovia Serafim Derenzi
Imagem de destaque
Chuva de 180 mm alaga bairros e deixa estragos em Mucurici
Imagem de destaque
Turismo rural cresce no Brasil e Ruraltur 2026 coloca ES em destaque

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados