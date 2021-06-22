Titular contra o Galo, Guedes destaca bom jogo da Chape

Crédito: Divulgação/Chapecoense

Na noite desta segunda-feira , a Chapecoense visitou o Atlético Mineiro, pelo Brasileirão. Após sair atrás no placar, a Chape conseguiu o empate por 1x1.

Titular na partida de ontem, Vinicius Guedes foi importante no sistema defensivo dos visitantes. Guedes teve 90% de precisão nos passes e venceu os seis duelos que disputou, tanto aéreos quanto no chão. O camisa 23 destacou a importância do ponto conquistado em Belo Horizonte para a sequência do Campeonato Brasileiro

'É sempre muito importante pontuar fora de casa em um campeonato longo como o brasileiro, ainda mais quando se trata de um dos elencos mais valiosos do Brasil. Seguimos somando pontos e evoluindo!', destacou o jogador.

Invicta há três jogos, a Chape tem se mostrado defensivamente mais forte nas partidas, traço característico tanto da equipe catarinense quanto de seu comandante, Jair Ventura. Guedes elogiou o trabalho do atual técnico do time e vê evolução na equipe.

'O professor Jair vem fazendo um grande trabalho conosco no dia-a-dia. Aos poucos, nossa equipe vem tomando a forma e o estilo de jogo que ele quer impor. Ele sempre frisou a importância de diminuirmos os gols sofridos para dar tranquilidade para quem joga lá na frente', completou o volante de 21 anos.