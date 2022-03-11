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Tite se esquiva de pergunta sobre não convocação de dupla do Flamengo após levar 'trava'

Técnico da Seleção avisou que não comentaria acerca de Gabigol e Everton Ribeiro, e Juninho avisou ter pedido para atletas não chamados não fossem assunto em coletiva...
LanceNet

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Publicado em 

11 mar 2022 às 12:29

Publicado em 11 de Março de 2022 às 12:29

O Flamengo não teve jogadores convocados para a próxima leva de jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo 2022. Gabigol, Everton Ribeiro e Pedro estavam na pré-lista de Tite, mas foram preteridos dentre os 25 nomes chamados pelo técnico da Seleção Brasileira, e houve uma pergunta específica sobre Gabi e ER7, que vinham sendo selecionados.
Tite se esquivou na resposta e, logo em seguida, viu Juninho, diretor de Desenvolvimento do Futebol da CBF, assumir o microfone e avisar que pediu ao técnico para que evitasse responder sobre atletas não convocados.
- Eu prefiro não comentar e comentar a respeito de muitos jogadores que estão convocados, pois temos a oportunidade de enaltecê-lo. As opções são bastante amplas - disse Tite, em entrevista coletiva.
- Já tinha até comentarmos quando há perguntas de jogadores que estão na lista de jogadores, falar mais de quem está convocado. Temos uma lista larga, eles estão, têm condição de estar na convocação final, mas a gente opta para falar mais de quem está na lista, foi até um pedido meu para o professor (Tite) - falou Juninho.
PRÓXIMO JOGO DO FLA
> Veja e simule a tabela do Cariocão
Com o trio preterido e importante para Paulo Sousa, o Flamengo garantiu a segunda posição da Taça Guanabara e, assim, terá a vantagem do empate na semifinal do Cariocão. A última rodada definirá se o adversário será o Vasco ou o Botafogo. O Fla enfrenta o Bangu no próximo sábado, às 19h30, no reencontro com o Maracanã, que estará lotado.
Crédito: GabigoleEvertonRibeiroemaçãopelaSeleçãoBrasileira(Foto:LucasFigueiredo/CBF

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