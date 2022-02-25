  • Tite enche a bola de Pedro, do Flamengo, e realça 'característica muito difícil de se encontrar'
Tite enche a bola de Pedro, do Flamengo, e realça 'característica muito difícil de se encontrar'

Publicado em 25 de Fevereiro de 2022 às 11:43

Sem ser presença constante entre os titulares, Pedro segue fazendo a sua parte para merecer mais minutos com a camisa do Flamengo. No último jogo, iniciou jogando com Gabigol, e ambos marcaram contra o Botafogo, levando o clube, inclusive, a enaltecê-los em postagem nesta sexta-feira, pouco antes de Tite, técnico da Seleção Brasileira, encher a bola do camisa 21.
- O Pedro joga muito, já foi convocado duas vezes, foi determinante no jogo contra a Venezuela. O Pedro é um jogador de uma característica muito difícil de se encontrar no futebol brasileiro. Característica de jogador de pivô, de finalização, da bola aérea, inteligente para fazer tabelas - falou Tite ao canal "SporTV".
Tite ratificou que Pedro segue no radar da Seleção, que já conta com Gabigol. Vale lembrar que o Flamengo exerceu o seu direito de negar e não permitiu que Pedro disputasse as Olimpíadas de Tóquio, no ano passado, o que frustrou o atacante.
E o Rubro-Negro sabe da importância de Pedro, autor de 44 gols em 105 jogos (sendo 53 como titular) pelo clube, tanto que nem sequer quis abrir negociações após o Palmeiras sondar a situação do goleador de 24 anos.
