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Eliminatórias do Qatar

Tite considera Brasil classificado e próximos jogos como "projeção de Copa"

O Brasil enfrenta a Colômbia neste sábado (11), às 21h30, na Neo Química Arena. Em seguida, se prepara para encarar a Argentina fora de casa na terça-feira da próxima semana (16)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 nov 2021 às 14:35

Publicado em 10 de Novembro de 2021 às 14:35

Seleção
Tite convocou os jogadores para os três próximos jogos da Seleção Brasileira nas Eliminatórias para a Copa de 2022 Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
A seleção brasileira tem dez vitórias e um empate nas primeiras 11 rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo do Qatar, o que permite seis pontos de vantagem na liderança da tabela de classificação e a chance de carimbar ainda em novembro a vaga para 2022. Apesar disso, o técnico Tite não faz contas: ele já considera o Brasil classificado e vê os próximos jogos como projeção do que virá pela frente no Qatar.
"Vou te adiantar: para mim estamos classificados com a pontuação para a Copa do Mundo. Diferentemente de outro estágio, agora parte para um estágio de preparação para Copa do Mundo, onde podemos enfrentar, por exemplo, uma Colômbia nas oitavas de final. É trabalhar nesse objetivo real. A Colômbia vai estar na Copa. Para mim, é uma projeção. É trabalharmos em cima da evolução e dessas pressões, inclusive, que eu estou colocando agora", afirmou o treinador em entrevista coletiva concedida nesta quarta-feira (10), em São Paulo.
O Brasil enfrenta a Colômbia neste sábado (11), às 21h30, na Neo Química Arena. Em seguida, se prepara para encarar a Argentina fora de casa na terça-feira da próxima semana (16). Os adversários estão hoje na zona de classificação para o Qatar-2022, junto com o Equador e a própria seleção brasileira.
Tite mencionou o desempenho recente dos colombianos em Mundiais para basear sua impressão de que o jogo desta quinta-feira é de alto nível: "Se a gente pegar a retrospectiva da Colômbia, em 2014 ela nos enfrentou nas quartas de final [da Copa do Mundo]. Por si só, chancela. Em 2018, fez oitavas contra Inglaterra, decidida nos pênaltis. A exigência técnica ao longo das Eliminatórias, ela tem mostrado a grandeza nesses jogos."
Tite comanda um treinamento nesta quarta (10), no CT Joaquim Grava, para definir o time titular que enfrenta a Colômbia. A formação provável é a seguinte: Alisson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Sandro; Casemiro, Fred e Lucas Paquetá; Raphinha, Neymar e Gabriel Jesus.
O último Brasil x Colômbia foi no mês passado, empate em 0 a 0 em Barranquilha, em rodada atrasada das Eliminatórias.

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