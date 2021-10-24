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David Beckham aceita se tornar embaixador do Qatar e pode ser 'o rosto' da próxima Copa do Mundo

Ex-jogador e ídolo da Inglaterra e Manchester United enfrenta diversas críticas por aceitar se tornar embaixador do Qatar por uma grande quantidade de dinheiro...
LanceNet

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Publicado em 

24 out 2021 às 12:34

Publicado em 24 de Outubro de 2021 às 12:34

Crédito: AFP
David Beckham é alvo de diversas críticas por aceitar se tornar embaixador do Qatar ao longo desta década por 150 milhões de libras (R$ 1,1 bilhão). Segundo o "The Sun", o acordo também prevê que o ex-jogador inglês será "o rosto" da Copa do Mundo de 2022.O dono do Inter de Miami esteve no Qatar no início deste mês de outubro conhecendo os estádios que serão utilizados no Mundial de 2022. As informações apontam que o anúncio oficial deve ser feito em novembro e o veterano terá um papel importante na promoção do turismo e da cultura do país árabe.
Apesar das diversas críticas nas redes sociais por conta da aproximação com o Qatar, que enfrenta críticas por questões relacionadas aos direitos humanos, uma fonte próxima a David Beckham afirmou o empresário está lutando por mais participação de pessoas que pertencem ao grupo LGBTQIA+ com a presença de bandeiras com as cores do arco-íris.
- David sempre fala sobre o poder do futebol como uma força para o bem em diversos níveis. Quando chegarmos ao ponto de um ano para a próxima Copa do Mundo), ele se juntará à comunidade do futebol que está se reunindo para o Mundial de 2022 - afirmou a fonte ao "The Sun".
David Beckham também é embaixador da Unicef, órgão das Nações Unidas que promove o direito das crianças, principalmente nas mais vulneráveis e vítimas de violência ao redor do mundo.

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