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Conmebol se diz contra a Copa do Mundo a cada dois anos: 'Não há motivos, benefícios ou justificativas'

Confederação sul-americana de futebol diz em nota que os dez países-membros não participarão do torneio da Fifa caso ele seja disputado de dois em dois anos...

Publicado em 27 de Outubro de 2021 às 16:55

LanceNet

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Publicado em 

27 out 2021 às 16:55
Crédito: CARL DE SOUZA / AFP
O plano da Fifa de realizar a Copa do Mundo a cada dois anos ganhou mais um empecilho. E, desta vez, a entidade máxima do futebol tem um grande adversário. Nesta quarta-feira, a Conmebol, confederação sul-americana, afirmou que é contra o Mundial bienal.Em nota, a Conmebol afirmou que todos os dez países-membros não participarão da competição caso ela seja realizada no intervalo proposto pela Fifa.
- Não há motivos, benefícios ou justificativas para a mudança promovida pela Fifa. Diante disso, os dez países que integram a Conmebol confirmam que não participarão de uma Copa do Mundo organizada a cada dois anos - disse a Conmebol.
+ Tabela das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022
Na última semana, a Fifa decidiu frear as conversas pelo Mundial bienal, segundo o presidente Gianni Infantino. Um novo debate será realizado só em dezembro. De acordo com a agência de notícias "AP", no entanto, caso a ideia seja aprovada, países europeus estão dispostos a boicotar a entidade máxima do futebol. A Federação Alemã já disse ser contra a ideia da Fifa.
Segundo a entidade sul-americana, o projeto da Fifa "dá as costas a quase 100 anos de tradição" e "ignora a história de um dos eventos esportivos mais importantes do planeta".
- A Conmebol apoia a Copa do Mundo em vigor, com seus termos e sistemas de classificação, porque tem se mostrado um modelo de sucesso, baseado na excelência esportiva e que premia esforço, talento e trabalho planejado - seguiu a Conmebol.
+ Messi fora do topo, Neymar ausente do top 15… Veja as 25 posições de suposta lista da Bola de Ouro 2021
A ideia da Fifa gera debate no mundo todo e encontra apoiadores e vozes contrárias. Chefe de desenvolvimento global de futebol da Fifa, Arsène Wenger já disse ser a favor. A Adidas, uma das principais patrocinadoras da entidade, parceira desde 1970 e com contrato até 2030, porém, é contra.

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