Conmebol se diz contra a Copa do Mundo a cada dois anos: 'Não há motivos, benefícios ou justificativas'

Crédito: CARL DE SOUZA / AFP

O plano da Fifa de realizar a Copa do Mundo a cada dois anos ganhou mais um empecilho. E, desta vez, a entidade máxima do futebol tem um grande adversário. Nesta quarta-feira, a Conmebol, confederação sul-americana, afirmou que é contra o Mundial bienal.Em nota, a Conmebol afirmou que todos os dez países-membros não participarão da competição caso ela seja realizada no intervalo proposto pela Fifa.

- Não há motivos, benefícios ou justificativas para a mudança promovida pela Fifa. Diante disso, os dez países que integram a Conmebol confirmam que não participarão de uma Copa do Mundo organizada a cada dois anos - disse a Conmebol.

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Na última semana, a Fifa decidiu frear as conversas pelo Mundial bienal, segundo o presidente Gianni Infantino. Um novo debate será realizado só em dezembro. De acordo com a agência de notícias "AP", no entanto, caso a ideia seja aprovada, países europeus estão dispostos a boicotar a entidade máxima do futebol. A Federação Alemã já disse ser contra a ideia da Fifa.

Segundo a entidade sul-americana, o projeto da Fifa "dá as costas a quase 100 anos de tradição" e "ignora a história de um dos eventos esportivos mais importantes do planeta".

- A Conmebol apoia a Copa do Mundo em vigor, com seus termos e sistemas de classificação, porque tem se mostrado um modelo de sucesso, baseado na excelência esportiva e que premia esforço, talento e trabalho planejado - seguiu a Conmebol.

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