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futebol

Fifa adia discussão sobre Copa do Mundo a cada dois anos após forte pressão

Entidade máxima do futebol mundial busca marcar nova data para discutir sua proposta, mesmo com grande oposição...
LanceNet

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Publicado em 

20 out 2021 às 15:57

Publicado em 20 de Outubro de 2021 às 15:57

Crédito: RHONA WISE / AFP
A Fifa decidiu, nesta quarta-feira, desacelerar a sua proposta de transformar o intervalo das edições de Copa do Mundo em dois anos, ao contrário do que é feito desde 1930, com quatro anos entre cada disputa da grande competição de Seleções.O anúncio foi feito em coletiva de imprensa do presidente da Fifa, Gianni Infantino. O executivo anunciou que uma reunião será feita no dia 20 de dezembro deste ano com todas as federações, associações e outras partes interessadas. Anteriormente, o encontro online iria acontecer no dia 30 de setembro.
– No dia 20 de dezembro poderemos ter uma solução de consenso. É claro que tenho minhas opiniões e minha visão, mas eu quero o consenso, o diálogo. É normal a gente dar um passo à frente, depois um passo atrás - disse Gianni Infantino.
Na reunião de dezembro, serão apresentadas propostas para a mudança geral no calendário do futebol a partir de 2024. A Fifa espera apresentar um estudo de viabilidade para os participantes do encontro.
Recentemente, a Fifa, que já enfrenta uma grande oposição em sua proposta, recebeu críticas por parte de Aleksander Ceferin, presidente da Uefa, e de Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol. As duas federações poderiam até mesmo se unir para a disputa de uma Nations League entre europeus e sul-americanos.
- As discussões foram acaloradas, mas isso é normal. E tem a ver com o fato de que não estamos acostumados a discutir estes assuntos - falou o presidente da Fifa em coletiva.

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