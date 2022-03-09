Tite avalia Pedro como '9 diferente', faz elogios e comenta possibilidade de convocá-lo para a Seleção: 'Potencial'

O nome de Pedro está em pauta pelo interesse do Palmeiras em contratá-lo e a resistência do Flamengo em negociá-lo. Contudo, presente na pré-lista de Tite, o atacante pode ganhar ainda mais os holofotes caso seja convocado para as rodadas finais das Eliminatórias Sul-Americanas, contra Chile e Bolívia, nos dias 24 e 29 de março. Nesta quarta, em entrevista ao canal "TNT Sports", o técnico da Seleção Brasileira respondeu sobre o centroavante, a quem elogiou muito.- Tem esse potencial (de ser convocado). Temos "camisas 9" com características diferentes. (O Pedro) é um 9 de pivô, não o de transição em velocidade, mas contra um adversário que marca baixo, ele tem essas virtudes. De proteção, de uma tabela curta, de preparação da jogada. É um "9" específico, fincado, atacante que não sai muito da área, esse jogador é o Pedro. Os demais são de atacar espaço. Gabriel Barbosa, Firmino, Matheus Cunha - afirmou o treinador.Na sequência, Tite foi questionado se o fato de Pedro ser reserva do Flamengo, o atrapalharia para ser convocado. O treinador, elogiando a pergunta, preferiu não a responder, afirmando que existe um "limite ético" que precisa respeitar.