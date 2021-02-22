Tirou leite de pedra? Veja números de Cuca, ex-treinador do Santos

A noite de domingo foi de despedida na Vila Belmiro. O técnico Cuca fez seu último jogo, em sua terceira passagem no comando do clube, no empate por 1 a 1 com o Fluminense.O treinador optou por não seguir para a próxima temporada e, em comum acordo com a diretoria santista, saiu antes do último jogo do Campeonato Brasileiro. O DIÁRIO fez um balanço dos números de Cuca no comando do Peixe.São 44 jogos nesta passagem, a maior dele no clube, com 18 vitórias, 14 empates e 12 derrotas. Um aproveitamento de 51,51%. No período, o time fez 69 gols e sofreu 59. O time foi vice-campeão da Copa Libertadores, eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil, e ocupa a 8ª colocação do Campeonato Brasileiro.