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Tirou leite de pedra? Veja números de Cuca, ex-treinador do Santos

Técnico encerrou sua terceira passagem pela Vila Belmiro após o empate contra o Fluminense, na Vila Belmiro, com aproveitamento um pouco acima de 50%...
LanceNet

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Publicado em 

22 fev 2021 às 08:00

Publicado em 22 de Fevereiro de 2021 às 08:00

Crédito: Cuca deixou o Santos após o empate contra o Fluminense (Divulgação / Twitter Conmebol Libertadores
A noite de domingo foi de despedida na Vila Belmiro. O técnico Cuca fez seu último jogo, em sua terceira passagem no comando do clube, no empate por 1 a 1 com o Fluminense.O treinador optou por não seguir para a próxima temporada e, em comum acordo com a diretoria santista, saiu antes do último jogo do Campeonato Brasileiro. O DIÁRIO fez um balanço dos números de Cuca no comando do Peixe.São 44 jogos nesta passagem, a maior dele no clube, com 18 vitórias, 14 empates e 12 derrotas. Um aproveitamento de 51,51%. No período, o time fez 69 gols e sofreu 59. O time foi vice-campeão da Copa Libertadores, eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil, e ocupa a 8ª colocação do Campeonato Brasileiro.
Em números gerais, Cuca chegou a 85 jogos no comando do Peixe, onde ele já tinha trabalhado em 2008 e 2018. Ele está com 31 vitórias, 27 empates e 26 derrotas. Aproveitamento de 47,05%.
Veja a classificação e simule os jogos finais do Brasileirão
Ariel Holan será no novo técnico do Santos. Ele está na Argentina, de férias, depois de ter sido campeão chileno pelo Universidad Católica. Ele exerceu a cláusula que facilitaria a saída dele para um clube do exterior antes do dia 21 de fevereiro. Ele deve ser anunciado no começo desta semana.

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