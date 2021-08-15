Tio de Diego Costa ironiza o Palmeiras: ‘Não adianta contratar jogador de Série B’

Crédito: AFP

O Palmeiras enfrenta o Atlético-MG neste sábado (14) pelo Brasileirão em duelo no qual o vencedor ficará com a liderança da competição. Se já não fosse tensão o suficiente, uma declaração deve apimentar ainda mais o confronto.placeholderJogner Costa, tio do atacante Diego Costa, que está em vias de assinar com o Galo, é declaradamente torcedor do Palmeiras e ironizou o clube em seu Instagram, enquanto assistia à vitória do PSG sobre o Strasbourg, pelo campeonato francês. Na foto de perfil da rede social, Jogner Costa está vestindo uma camisa do Verdão.

– O time é o PSG. E o único time que vai ficar parecido com o PSG é o Atlético-MG. Não adianta torcedor palmeirense achar ruim, porque eu também sou palmeirense. Tem que contratar, não ficar com jogadorzinho de Série B.

Recentemente, o Palmeiras recorreu à Série B para reforçar seu plantel, como no caso de Breno Lopes. O atacante veio do Juventude em 2020 e acabou se eternizando na história do clube ao marcar o gol do bicampeonato da Libertadores.Diego Costa também é torcedor do Palmeiras e havia se comprometido a ouvir o Verdão antes de outro clube brasileiro. Durante a gestão Alexandre Mattos, chegou a haver uma aproximação entre as partes. O atacante ficou meses procurando um destino após deixar o Atlético de Madrid, mas a pedida feita ao Alviverde foi acima de qualquer padrão cogitado. Assim, ele acabou acertando com o Atlético-MG em caso semelhante ao de Hulk, que também desejava jogar no Maior Campeão Nacional, mas acabou fechando com o clube mineiro.