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  • Tio de Diego Costa ironiza o Palmeiras: ‘Não adianta contratar jogador de Série B’
futebol

Tio de Diego Costa ironiza o Palmeiras: ‘Não adianta contratar jogador de Série B’

Declaradamente palmeirense, o tio do novo atacante do Atlético-MG comparou o clube mineiro ao PSG...

Publicado em 15 de Agosto de 2021 às 07:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 ago 2021 às 07:30
Crédito: AFP
O Palmeiras enfrenta o Atlético-MG neste sábado (14) pelo Brasileirão em duelo no qual o vencedor ficará com a liderança da competição. Se já não fosse tensão o suficiente, uma declaração deve apimentar ainda mais o confronto.placeholderJogner Costa, tio do atacante Diego Costa, que está em vias de assinar com o Galo, é declaradamente torcedor do Palmeiras e ironizou o clube em seu Instagram, enquanto assistia à vitória do PSG sobre o Strasbourg, pelo campeonato francês. Na foto de perfil da rede social, Jogner Costa está vestindo uma camisa do Verdão.
– O time é o PSG. E o único time que vai ficar parecido com o PSG é o Atlético-MG. Não adianta torcedor palmeirense achar ruim, porque eu também sou palmeirense. Tem que contratar, não ficar com jogadorzinho de Série B.
Recentemente, o Palmeiras recorreu à Série B para reforçar seu plantel, como no caso de Breno Lopes. O atacante veio do Juventude em 2020 e acabou se eternizando na história do clube ao marcar o gol do bicampeonato da Libertadores.Diego Costa também é torcedor do Palmeiras e havia se comprometido a ouvir o Verdão antes de outro clube brasileiro. Durante a gestão Alexandre Mattos, chegou a haver uma aproximação entre as partes. O atacante ficou meses procurando um destino após deixar o Atlético de Madrid, mas a pedida feita ao Alviverde foi acima de qualquer padrão cogitado. Assim, ele acabou acertando com o Atlético-MG em caso semelhante ao de Hulk, que também desejava jogar no Maior Campeão Nacional, mas acabou fechando com o clube mineiro.
Atualmente, no entanto, a diretoria do Palmeiras entende que o elenco precisa de novos nomes e, por isso, busca no mercado um centroavante que esteja de acordo com a realidade econômica da agremiação e com o estilo de jogo proposto pelo treinador Abel Ferreira. Léo Baptistão foi um dos nomes que passou pela mesa do Alviverde, bem como Kaio Jorge, que foi para a Juventus, da Itália.

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