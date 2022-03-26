Time sub-20 do Vasco empata com o Madureira na estreia no Carioca; equipes de duas categorias goleiam

O sábado foi de saldo positivo para o Vasco nas categorias de base. Times de três categorias entraram em campo estrando em competições e o sub-20 empatou, mas o sub-17 e o sub-15 venceram por goleada.No Estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu, a equipe de juniores enfrentou o Madureira e pela primeira rodada da Taça Guanabara. Paixão abriu o placar para o Cruz-Maltino, Léo Loureiro empatou e Wagner Martins virou. Ray fez o gol que definiu a igualdade.