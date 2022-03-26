Time sub-20 do Vasco empata com o Madureira na estreia no Carioca; equipes de duas categorias goleiam

O sábado foi de saldo positivo para o Vasco nas categorias de base. Times de três categorias entraram em campo estrando em competições e o sub-20 empatou, mas o sub-17 e o sub-15 venceram por goleada.No Estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu, a equipe de juniores enfrentou o Madureira e pela primeira rodada da Taça Guanabara. Paixão abriu o placar para o Cruz-Maltino, Léo Loureiro empatou e Wagner Martins virou. Ray fez o gol que definiu a igualdade.
Já no CFZ, a equipe sub-17 superou o Boavista por 6 a 1, na estreia das equipes na Copa Rio. GB duas vezes, Estrella também duas vezes, JP e Renan fizeram os gols vascaínos.
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No mesmo local, o time sub-15 venceu a equipe de Saquarema por 5 a 2. Os gols do Cruz-Maltino foram feitos por João, Enzo, Rodrigo Pacujá, Juninho e Lipão.