Time sub-20 do Botafogo tem mais quatro casos de Covid-19

O time sub-20 do Botafogo teve mais quatro casos de Covid-19 constatados. O clube divulgou, em nota nesta sexta-feira, que Lucas Barreto, Pedro China, Reydson e o preparador físico, Raphael Rocha testaram positivo para o novo coronavírus. A equipe está em Taubaté, palco dos jogos da fase de grupos.+ Bandeira do Botafogo, fotos com torcedores e 20 reais: a chegada de John Textor ao Rio de Janeiro

Esses não são os primeiros casos. Antes, Kawan, Gabriel Toebe e Dudu também testaram. Desta forma, são sete casos ao todo envolvendo o Glorioso na Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Os quatro novos indivíduos que tiveram casos apresentam apenas sintomas leves, estão bem e sendo monitorados pelo departamento médico do clube. O Botafogo reforçou os protocolos sanitários e está adotando medidas rígidas quanto à proteção do vírus.

Ricardo Resende, contudo, perde dois titulares. O goleiro Lucas Barreto e o zagueiro Reydson faziam parte do onze inicial do Alvinegro e vão desfalcar o Glorioso contra o Taubaté, no próximo domingo, no jogo decisivo que vale a classificação. O Botafogo precisa no mínimo de um empate para a vaga.