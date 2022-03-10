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Time que eliminou o Vasco da Copa do Brasil briga contra o rebaixamento no Campeonato Baiano

Juazeirense está na nona e penúltima posição no Estadual, com seis pontos em sete jogos disputados. Hoje, estaria rebaixada, mas superou o Cruz-Maltino nos pênaltis...
LanceNet

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Publicado em 

10 mar 2022 às 00:48

Publicado em 10 de Março de 2022 às 00:48

A derrota do Vasco para a Juazeirense, nos pênaltis, pela Copa do Brasil, não é uma zebra apenas pela diferença histórica e de orçamentos das equipes. Também para lá de inesperada vistas as colocações dos adversários desta quarta-feira em seus campeonatos estaduais. Enquanto o Cruz-Maltino está garantido na semifinal do Carioca, o Cancão briga contra a degola no Baiano.Neste momento, aliás, o algoz vascaíno estaria rebaixado à segunda divisão do futebol da Bahia. Com seis pontos em sete jogos, o time ocupa a nona e penúltima posição no torneio. Apesar de algum equilíbrio na competição, a equipe que tem Neto Baiano no comando de ataque está a cinco pontos da zona de classificação à semifinal faltando quatro jogos.
Esta, porém, não foi a primeira vez que a Juazeirense aprontou. No ano passado, por exemplo, a equipe passou por Sport e Cruzeiro, além de ter dado um tremendo susto no Santos.
-> Confira a tabela da Copa do Brasil
Crédito: NazáriofezogoldoVasconotemporegulamentar,maserrounamarcaçãodepois (Foto:RafaelRibeiro/Vasco

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