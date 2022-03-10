Time que eliminou o Vasco da Copa do Brasil briga contra o rebaixamento no Campeonato Baiano

A derrota do Vasco para a Juazeirense, nos pênaltis, pela Copa do Brasil, não é uma zebra apenas pela diferença histórica e de orçamentos das equipes. Também para lá de inesperada vistas as colocações dos adversários desta quarta-feira em seus campeonatos estaduais. Enquanto o Cruz-Maltino está garantido na semifinal do Carioca, o Cancão briga contra a degola no Baiano.Neste momento, aliás, o algoz vascaíno estaria rebaixado à segunda divisão do futebol da Bahia. Com seis pontos em sete jogos, o time ocupa a nona e penúltima posição no torneio. Apesar de algum equilíbrio na competição, a equipe que tem Neto Baiano no comando de ataque está a cinco pontos da zona de classificação à semifinal faltando quatro jogos.