Time italiano aciona o Corinthians na Fifa por conta de Danilo Avelar

O Torino, da Itália, acionou o Corinthians na Fifa alegando dívida do Timão por conta da contratação em definitivo de Danilo Avelar, em 2019. O clube europeu alega que os corintianos devem a segunda parcela referente a compra. O valor original é 750 mil euros (R$ 4,7 milhões na cotaçção atual), mas com os juros ultrapassa R$ 5 milhões.

A informação inicial foi do portal "Meu Timão".

Desde junho deste ano Danilo Avelar está fora dos planos do Corinthians. O jogador que, desde outubro do ano passado, se recupera de uma lesão ligamentar no joelho se envolveu em um episódio de injúria racial enquanto participava de um jogo online e o clube se posicionou favorável ao desligamento do atleta, que, por sua vez, teve que permancer na equipe para tratar a lesão. O contrato do zagueiro e lateral-esquerdo com o Timão tem validade até o dia 31 de dezembro de 2022.

O atleta chegou ao Parque São Jorge no segundo semestre de 2018, inicialmente por empréstimo pelo Torino, no ano seguinte o Corinthians firmou o negócio em defintivo por 1,5 milhão de euros divididos em duas parcelas. A primeira foi paga com atraso, no início deste ano.

Essa é a terceira ação contra o Corinthians na Fifa, que viu no último fim de semana o Estoril, de Portugal, cobrar 1,3 milhões de euros (R$ 8,6 mi atualmente) referente a aquisição do meia Matheus Jesus. O atacante Mauro Boselli, que deixou o Timão no ano passado, também acionou a equipe alvinegra em 1 milhão de euros (R$ 6 mi), alegando salários atrasados.

Caso condenado, o Corinthians pode ficar congelado de registrar novos atletas até o acerto das dívidas ou até mesmo punido com a perda de pontos em competições nacionais.