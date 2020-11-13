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Time feminino do Cruzeiro tem nove atletas com Covid-19, mas jogo pelo Mineiro contra o Ipatinga é mantido

O clube celeste pediu o adiamento do duelo, válido pela primeira rodada do Estadual, no Vale do Aço, mas nem FMF, nem Ipatinga aceitaram  cancelamento da partida...
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Publicado em 

13 nov 2020 às 20:11

Publicado em 13 de Novembro de 2020 às 20:11

Crédito: As Cabulosas terão apenas 11 jogadoras para o duelo contra o Ipatinga, neste sábado, pelo Mineiro Feminino-(Cruzeiro/Divulgação
O Cruzeiro informou nesta sexta-feira, 13 de novembro, que nove atletas do time de futebol feminino tiveram resultado positivo para Covid-19 nos exames protocolares realizados pelas jogadoras e comissão técnica para a partida fora de casa deste sábado, 14/11, às 15h, contra o Ipatinga, na estreia do Campeonato Mineiro.
As atletas são as meias Carol Soares e Dedê, a lateral Eskerdinha, a volante Capelinha, a lateral direita Janaína, as zagueiras Mayara e Tatá e as atacantes Kim e Mariana Santos.
As jogadoras estão sendo monitoradas e passam bem. Elas permanecem em isolamento e em comunicação constante com os profissionais do Clube. As atletas já estavam em isolamento desde terça-feira, quando saíram os primeiros testes, e nesta sexta-feira,13, a equipe médica obteve a contraprova dos exames.
O cenário de Covid-19 no elenco fará com que o clube tenha apenas 11 atletas disponíveis para o jogo deste sábado, uma vez que as jogadoras Jajá, Camila Ambrózio e Ana Júlia já estavam entregues ao departamento médico.
Diante de todos os problemas que envolvem a saúde das atletas, nesta sexta-feira, o Cruzeiro solicitou à Federação Mineira de Futebol o adiamento da partida. No entanto, mesmo com o intermédio da FMF, o Ipatinga não concordou com o pedido.
Desta forma, o Cruzeiro informa que a delegação partirá para Ipatinga na madrugada deste sábado e disputará o jogo às 15h. Conforme citado, serão relacionadas 11 atletas, sendo que uma das goleiras necessitará jogar na linha.

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