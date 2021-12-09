Time feminino do Corinthians termina 2021 com três títulos, 90% de aproveitamento e R$ 856 mil

Perfeito. Em termos de títulos, essa é a palavra ideal para se referir ao time feminino do Corinthians. Na última quarta-feira (8), as Brabas fizeram o seu último jogo nesta temporada, e ao baterem o São Paulo por 3 a 1, na Neo Química Arena, se sagraram campeão paulista pelo terceiro ano consecutivo.A conquista também foi a terceira das meninas do Timão em 2021. Nas três competições disputados, o Corinthians saiu vencedor em todas na cateogoria: Paulista, Brasileiro e Libertadores.

No total, foram 42 jogos disputados, com 37 vitórias, três empates e apenas duas derrotas, um aproveitamento de 90,4%.

Os reveses foram somente para o Santos, na Vila Belmiro, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, em maio, e para o São Paulo, no Morumbi, pela partida de ida da final do Paulistão, no último sábado (4). Como mandante, as Brabas não foram derrotadas neste ano.

Financeiramente, a temporada rendeu ao time feminino do Corinthians R$ 856 mil. O triunfo no Majestoso que decidiu o Estadual da categoria adicionou aos cofres corintianos R$ 90 mil. Antes, as Brabas já haviam arrecadado em premiações R$ 290 mil no Brasileirão e 85 mil dólares (R$ 476 mil na cotação da semana) com o título da Libertadores.

Desde 2018, quando o Corinthians desfez a parceria com o Audax e passou a tocar sozinho o seu futebol feminino, a equipe conquista títulos todos os anos, mas três no mesmo ano foi a primeira vez. Na temporada passada, as meninas do Timão 'bateram na trave', já que haviam conquistado Paulista e Brasileiro, mas caíram na semifinal da Libertadores, que foi disputada no início de 2021, na Argentina.